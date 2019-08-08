地震毀作家百萬書房 「藝術品保險」這樣買有保障

2019-08-08 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



今晨全台大搖晃，許多人在強烈地震中驚醒，知名作家謝哲青家中書櫃玻璃碎裂，近千本收藏書籍散落一地，成為名符其實受災戶，所幸人員均安。對於有高單價收藏的民眾，可事前購買「藝術品保險」，聰明移轉風險。

市售常見「藝術品保險」，主要是承保高單價藝術作品，在館藏、展覽或運送途中，發生意外事故造成損失。富邦產險分享，「藝術品保險」通常是私人收藏家或各展出單位投保，事前需先填寫藝術品詢問表，並提供欲投保之藝術品明細，如有必要將安排現場查勘；再加上此保單對天災，如地震、颱風洪水無除外條款，若因天災事故造成藝術品之毀損或滅失，保險公司負賠償責任。