地震毀作家百萬書房 「藝術品保險」這樣買有保障
今晨全台大搖晃，許多人在強烈地震中驚醒，知名作家謝哲青家中書櫃玻璃碎裂，近千本收藏書籍散落一地，成為名符其實受災戶，所幸人員均安。對於有高單價收藏的民眾，可事前購買「藝術品保險」，聰明移轉風險。
市售常見「藝術品保險」，主要是承保高單價藝術作品，在館藏、展覽或運送途中，發生意外事故造成損失。富邦產險分享，「藝術品保險」通常是私人收藏家或各展出單位投保，事前需先填寫藝術品詢問表，並提供欲投保之藝術品明細，如有必要將安排現場查勘；再加上此保單對天災，如地震、颱風洪水無除外條款，若因天災事故造成藝術品之毀損或滅失，保險公司負賠償責任。
國泰產險進一步解釋，「藝術品保險」承保標的分3類，首先是「館藏品」保障，保單保障被保險人所有或保管之藝術品，在典藏或陳列期間，於保險契約載明處所，因意外事故所致之毀損或滅失；其次為「參展品」保障，對於被保險人邀請或接受邀請藝術品，在保險期間內於載明處所，因意外事故所致之毀損或滅失；再者是「運送品」保障，對於被保險人委託第三人或自行運送之藝術品，運送途中因意外事故所致損失。以民眾關心的「保費」來說，通常依據藝術品性質、保險期間長短及地點等綜合考量，通常易碎品費率高於非易碎品許多。
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