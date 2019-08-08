強颱利奇馬逐漸增強 暴風圈凌晨觸陸

2019-08-08 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今年第9號颱風上午增強為強烈颱風，中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，警戒範圍包含台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、桃園、新竹。氣象局預報員羅雅尹表示，目前颱風走到琉球宮古島海域，過去一段時間利奇馬稍微增強，預估暴風圈將在明天凌晨過後接觸台灣陸地。

根據氣象局下午4時30分最新資訊，利奇馬颱風位在台北東南東方400公里海面上，以每小時19公里速度向西北進行，近中心最大風速維持每秒51公尺，七級風暴風半徑250公里，過去2小時台南時雨量出現80毫米、台東超過100毫米，預估外圍雨量將一波波進入台灣。

羅雅尹表示，今天晚上到明天北部、東北部，一陣陣風雨將愈來愈大，北部將是強風豪雨、風大雨大，其他地區也有局部陣雨，入夜後到明天中南部地區山區要留意豪雨以上降雨，沿海則要注意強陣風。

目前利奇馬颱風陸上警戒區域包含新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮，苗栗已在陸警邊緣，海上警戒區域包含台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東半部海面（含蘭嶼、綠島），航行作業船隻應嚴加戒備。

羅雅尹表示，明天上午颱風中心最接近北部海面時，桃園以北、宜蘭地區最大陣風可能達到9到10級，新竹地區陣風也逐漸轉大，花蓮地區受到地形屏蔽影響，整體陣風沒有那麼大，但從雨量預測可見，今晚8時到明晚8時是降雨最強的時候，各地都有局部大雨或豪雨。

氣象局預估，若依照目前颱風路徑，預估暴風圈將在明天凌晨過後接觸台灣，目前颱風抵達宮古島海域，已可測得10級陣風，過去一段時間颱風強度也有稍微增加，颱風強度將可能在下一報有往上調整的空間。