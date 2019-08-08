戒菸有效控制血壓 衛福部推戒菸

2019-08-08 16:07 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



衛福部健康署呼籲各位父親，為了自己及家人的健康著想，請主動諮詢戒菸專線。（Photo by 郭詠琳/台灣醒報） 分享 facebook

「患者戒菸半小時內，血壓就可恢復正常、3天內味覺將改善，一年後心血管疾病就可獲得控制！」國家衛生研究院醫師許志成大力提倡戒菸優點。為了推廣戒菸好處，衛福部國健署在臉書舉辦戒菸宣誓抽獎活動，邀請各位爸爸替家人健康著想，主動諮詢戒菸專線，並加入戒菸行列。

台灣吸菸現況

國家衛生研究院醫師許志成表示，雖然台灣的吸煙比率逐年下降，但現在仍有15％國人（男性佔28％）會吸菸，尤其31至40歲的男性有三分之一都會抽菸。但菸對健康的危害甚大，吸煙佔了16％的死亡比率，更有33％的癮君子因此罹癌。

然而，要拒絕煙癮絕非易事，需要家人穩定的陪伴。衛福部的調查指出，2成的吸煙者都有戒菸意願，但因為意志力、相關專業資訊不足，只憑本身意志力戒菸成功機率僅有10％；打進戒菸專線者，則有近40％能成功戒菸。因此，國健署王英偉署長呼籲民眾撥打戒菸專線，尋求專業諮商。

拒絕煙癮好處多

許志成醫生也表示，戒菸後，健康幾乎能立即顯著改善。此外，衛福部估計，一年菸品金額高達3萬6000元，相當於公立幼兒園半年學費、尿布80包，甚至能支付家庭國內旅遊5天4夜，應將買菸錢省下，做更有意義的事。

衛福部也邀請戒菸成功的父親至現場訴說自己的故事，其中一名60歲的陳先生表示，自己因國小女兒一句「如果考上資優班就戒菸」的約定，在戒菸專線協助下成功戒除菸癮。國健署也在臉書舉辦戒菸宣示抽獎活動，呼籲所有父親關心家人與自己的健康，為所愛的人做出幸福的選擇。

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