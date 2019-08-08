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體外遙控超音波 虛擬鏡頭取代內視鏡

2019-08-08 16:06台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

內視鏡將被淘汰，取而代之的是用超音波物理性質設計出的「虛擬鏡頭」。(photo ...
內視鏡將被淘汰，取而代之的是用超音波物理性質設計出的「虛擬鏡頭」。(photo by Wikipedia)
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內視鏡將被淘汰了！內視鏡檢查時常運用在醫學界，它的用途包括診斷出與肺、結腸、咽喉、腸胃道有關的症狀。使用內視鏡檢查的過程，會須將內視鏡插入身體的開口處，例如嘴巴或醫生劃出的小切口，因此使用內視鏡並非毫無風險，最新科技有望透過超聲波影像技術，取代內視鏡。

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員解釋，生物組織是一種混濁的介質，會限制以光學方法進行的檢查。具體來說，這些組織是由大顆粒子跟膜構成，因此會限制光學圖象的深度和分辨率，尤其是在光譜的可見光和近紅外光範圍內。

近期研發出的最新方法，利用超音波物理性質設計出「虛擬鏡頭」，取代置入體內的實體鏡頭，操作人員能夠透過改變介質內超聲波的壓力波來移動「虛擬鏡頭」。

光通過結構密度較高的介質會傳播較快；通過密度較低的介質會傳播較慢，而超聲波能壓縮或稀釋它們穿過的介質，並透過調節介質的密度改變介質的局部折射率。研究人員透過這樣的現象製造出「虛擬鏡頭」，操作者只要在外部調整超音波，便能讓其到達不同區域拍攝影像。

研究人員使用超聲波在設定的介質當中，雕刻出虛擬光學中繼透鏡，該介質可以是生物組織等物質。因此，該組織成了「鏡頭」，幫助研究人員捕捉和傳遞更深層結構的圖像。

根據《每日科學》報導，最新技術可以用在腦成像、診斷皮膚狀況、識別各種器官腫瘤等處。取決於需要監測的區域的不同，新技術也可能涉及手持設備或皮膚貼片。因為不需要將醫療器械伸入內部，此項新技術就能避免內視鏡可能造成的副作用，包括痙攣、持續性疼痛，甚至是組織穿孔或輕微內出血等等。

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