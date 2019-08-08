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健保APEC研討會今登場 13國家不畏颱風赴台取經

2019-08-08 15:33聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

APEC醫療資訊分享國際研討會」今年首次在台舉行，為期兩天的議程以「雲端醫療資訊系統」為主題，面對利奇馬颱風來勢洶洶，受邀來台的13國經濟體代表都如期抵達，無人以颱風為由取消行程。澳洲智慧醫療領域專家Dr. David Hansen更驚呼，沒想來台灣不僅遇上強颱，還體驗到地震，笑著說「不知道能不能回澳洲。」

「APEC醫療資訊分享國際研討會」今天登場，衛福部次長何啟功開幕致詞時表示，本次在台舉辦「APEC醫療資訊分享國際研討會」的緣起，是APEC去年於巴布亞紐幾內亞召開衛生工作小組會議中，由健保署署長李伯璋前往發表台灣全民健保制度及最新的雲端醫療資訊技術，獲得APEC其他20國經濟體熱烈迴響，並爭取到APEC 提供10萬美金的經費補助。

第一場會議由健保署長李伯璋打頭陣報告，分享健保署2013年導入「雲端藥歷」紀錄各病人用藥狀況；該系統更於2016年擴增功能，更名為「健保醫療資訊雲端查詢系統」，自2014年至2019年6月止，因導入該系統而減少相關藥品重複用藥所節省經費約3.7億元、相關臨床檢驗結果雲端跨院共享所節省經費達12億。

除利用健保大數據解決費用朗費，也希望病患做好自我照顧，開發健康存摺，除提供民眾查詢個人三年內就醫紀錄。李伯璋也提及，未來醫學將走向由人工智慧輔助醫療人員的紀元，未來下一步將考慮將健保大數據去識別化，提供學術合作機會，可望助台灣精準醫療發展。

健保系統保存大量個人基本資料，將資訊技術導入健保管理應用，如何維持資安是關鍵，但李伯璋強調，大數據的運用不可以「資安」為由就故步自封，目前健保資安管理森嚴，調閱資料需同時讀取醫師、醫院專屬卡片，再加上民眾健保IC卡，甚至前陣子有名醫師分享，到其他醫院兼任，不料忘記提出申請，竟也被資安系統攔在健保資料庫大門外。

這次會議共有來自美國、加拿大、澳洲、秘魯、俄羅斯、日本、韓國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南等13個經濟體的官方代表或講員來台，其中包括美國遠距醫療協會主席Ann Mond Johnson、加拿大國家醫療健康資訊機構總裁Michael Green、韓國醫療費用審查評價院理事Jong-Su Ryu、澳洲智慧醫療領域專家Dr. David Hansen等重量級講師。

「APEC醫療資訊分享國際研討會」今年首次在台舉行，為期兩天的議程以「雲端醫療資...
「APEC醫療資訊分享國際研討會」今年首次在台舉行，為期兩天的議程以「雲端醫療資訊系統」為主題，面對利奇馬颱風來勢洶洶，受邀來台的13國經濟體代表都如期抵達，無人以颱風為由取消行程。圖／健保署提供
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