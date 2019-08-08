六旬男急性心肌梗塞遭救回 活命關鍵在這一步

2019-08-08 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣草屯鎮63歲林姓男子3日因急性心肌梗塞送當地佑民醫院救治，所幸事發現場民眾、消防隊和醫護接力搶救得宜，更因消防隊員及時使用AED電擊恢復心律頻度，成功救回一命，今獻花給隊員和醫師致謝。

佑民醫院指出，林男有三高病史，10年前被檢出有冠狀動脈疾病，規律服藥控制，未料日前與友人表演克斯風表演時突倒下，現場緊急通報119且施予CPR，草屯消防分隊員陳俊傑、洪邵筠、役男楊博宇到場後接力搶救將其送醫。

陳說，他們接手施救將患者移上救護車後，發現他出現瀕危性呼吸，因此施予2次電擊後持續CPR，並急送佑民就醫；佑民醫療團隊則說，林到院時雖恢復心跳血壓，但仍恐心因性猝死，因此隨即安排進行心導管手術。

佑民心臟內科醫師高敏恆說，因林是慢性血管阻塞致急性心肌梗塞，血管堵塞硬化嚴重，手術2個小時仍無法打通，考量其體力和手術時間，2天後進行第2次手術，且改從側支血管反向繞道施作，歷經3.5個小時總算打通心血管，將人救回。