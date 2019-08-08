刮痧紅腫一周不退有刺痛感 醫：用力過度反傷皮膚

2019-08-08 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



炎炎夏日到來，熱傷害事件頻傳，許多民眾會「刮痧」緩解不適，但不少人刮痧後皮膚紅腫超過一周，且有刺痛感，中醫師表示，一般來說中暑、肩頸痠痛、疲倦都可透過刮痧來緩解，但民眾自行刮痧時要特別注意控制力道，以免沒有緩解症狀反而刮傷皮膚，建議第一次操作還是要到醫院向醫師諮詢，刮痧後也應避免直接吹風、洗冷水澡。

中醫大新竹附醫中醫科主治醫師沈俐伶表示，刮痧時，皮膚會刮出紫紅色的皮下出血點或瘀血斑，這就是所謂的「出痧」，是皮膚的微血管擴張、皮下充血。曾有研究測量局部微循環，發現刮痧後循環可提升4倍，增加散熱功能，因此常用在中暑、部分功能性頭痛、失眠、肩頸痠痛、肌肉痠痛、疲倦、胸悶等。另外，因微血管的破裂，有可能刺激到免疫反應，所以輕微的感冒也可以用刮痧緩解症狀。

沈俐伶指出，有些人刮痧會刮到顏色非常深，但事實上，顏色深淺與症狀緩解並無絕對關聯性，若症狀不嚴重，刮痧只有局部稍紅，也能增加局部循環，症狀緩解就可停止操作。顏色過紅或過深有時其實只是讓過多皮膚的微血管破裂，或是增加皮膚損傷的風險。而刮痧一般選在肌肉面積比較大片的部位，如肩頸、背部，但會盡量避開骨頭。

至於許多民眾會會隨手拿湯匙、梳子刮痧，醫師則說，自己刮痧最怕的就是不知道控制力道，使皮膚過度刺激傷害，或刮的位置剛好是重要血管通過的位置，或是皮膚表面摸到硬塊以為是筋結拼命刮，卻沒有分辨是否是淋巴結或是腫瘤，延誤就醫。建議沒有刮痧經驗的民眾身體不適時還是先求診，也可順便向醫師學習正確刮痧方式。