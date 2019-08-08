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國內首本「環境友善植醫保健秘籍」出版 收入助學興大

2019-08-08 15:10聯合報 記者喻文玟╱即時報導

國內第一本集大全的「環境友善植醫保健秘籍」8月出版，這本書由51位作者、均為國內著名的植物保護專家分別來自中興大學、台灣大學、宜蘭大學、虎尾科大、農試所、藥試所、種苗改良繁殖場、台中農改場、苗栗農改場、防檢局等單位共同完成，未來書版稅所得也將全數捐出作為興大興翼獎學金，資助經濟弱勢學生向學。

興大今天舉辦研討會，校長薛富盛表示，農委會於2018年推出化學農藥10年減半政策，鼓勵科研人員開發環境友善的替代性生物防治資材，這是其中一項重要的推動策略，配合這項政策，以農立校的興大有責任投入「無毒農業」的理論推廣與技術訓練，這本書出版只是開端，後續興大農業推廣中心也將陸續開辦訓練班，系統化教導農友無毒農業的栽種方式。

書籍編著召集人、興大副校長黃振文表示，興大是國內最早投入微生物植物保護製劑研發的大學之一，近30年來，眾多校友從事友善環境的植物保護資材研發工作，在全台各地開枝散葉。

以黃振文自身的研究為例，他的研究團隊從民國95年開始，在台灣各地區收集土壤與植物樣本中，分離出近千餘菌株，並從中篩選出具有促進作物生長與防治病害雙重功效的「蕈狀芽孢桿菌 （Bacillus mycoides）」。這項益生菌係從台灣中部農田栽種的番茄、水稻及草莓等作物根部分離獲得的本土菌株，經實驗室、溫室及田間測試，可促進農作物植株生育外，包含番茄、萵苣、油菜、高麗菜、菜豆及水稻等，亦可誘導多種農作物抗拒病蟲害的感染與為害。

「蕈狀芽孢桿菌 」已申請獲得2項發明專利，民國99年起陸續透過中興大學產學研鏈結中心，以非專屬的方式授權給興農、聯發生技、百泰生技、台灣肥料、沅美生技、育印科技6家公司，分別以不同配方與製程進行研發量產。

興農公司還利用「蕈狀芽孢桿菌」之技轉菌株進行發酵生產的「神真水二號」，在農田中施用可顯著促進水稻、番茄、高麗菜、玉米、花生等作物的發育，增產可達10%以上，尚可降低紋枯病、白粉病、青枯病及銹病的發生率，減少高價農作物生產對於化學農藥依賴。

黃振文指出，微生物植物保健製劑的研發成果推廣資料零散分布在各機構，這本書歷經9個月的撰稿編輯，將目前國內最新的研發技術與應用方式作系統化彙整，讓農友及相關產業在推動無毒農業時，有可佐證之參考。

興大校長薛富盛表示，國內從事環境友善資材研發與推動工作的代表性人物，2/3皆為興大校友，提供他們多年來的研究成果與實作經驗的結晶，分成微生物源、植物源、生化源與礦物源的植醫資材與產品，以及植醫保健商品等四大類彙編成冊，堪稱是農作物保健秘籍。

國內第一本集大全的「環境友善植醫保健秘籍」8月出版，這本書由51位作者、均為國內...
國內第一本集大全的「環境友善植醫保健秘籍」8月出版，這本書由51位作者、均為國內著名的植物保護專家，未來版稅所得也將全數捐出作為興大興翼獎學金，資助經濟弱勢學生向學。記者喻文玟／攝影
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國內第一本集大全的「環境友善植醫保健秘籍」8月出版，這本書由51位作者、均為國內...
國內第一本集大全的「環境友善植醫保健秘籍」8月出版，這本書由51位作者、均為國內著名的植物保護專家，未來版稅所得也將全數捐出作為興大興翼獎學金，資助經濟弱勢學生向學。記者喻文玟／攝影
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