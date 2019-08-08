東台灣自行車漫遊 可抽優席夫紀念衣

2019-08-08 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處，於本月起至11月，辦理一年一度台灣自行車盛事「2019 East of Taiwan海灣自行車漫旅」，以四大類型為主軸，推出親子共騎、身心障礙人士或競速騎士適合路線，還可抽旅英藝術家優席夫的紀念車衣和POLO衫，歡迎國內外熱愛自行車玩家、大小朋友慢騎風光明媚的東台灣。

花東縱管處長郭振陵表示，「2019 East of Taiwan海灣自行車漫旅」系列活動，重點不在於騎乘的速度、距離的遠近，而是要推廣民眾以單車慢旅，騎進花東私房景點。今年也加入小鎮旅遊元素，規畫推出8月24日的「關山小鎮27公里自行車逍遙遊」、在9月11日「無障礙自行車漫旅」、「East of Taiwan海灣320公里、175公里自行車挑戰賽」，及11月16日「鳳林小鎮28公里自行車逍遙遊」。

民眾可依自身體能負荷里程數報名，參加者騎著自行車可透過地圖集章、DIY體驗及打卡方式，發掘東部美麗山海景緻，以及特色小鎮風情。

郭振陵說，活動邀請花蓮玉里阿美族留英畫家優席夫，以原住民圖騰「豐收」設計限定款紀念車衣及活動POLO衫，做為活動加購及完騎抽獎贈品。

縱管處表示，騎著單車穿梭在蔚藍的東海岸，及一望無際的田野景色、聆聽悅耳的蟲鳴鳥叫聲、欣賞中央山脈及海岸山脈的壯闊、跨越菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊的玉富自行車道，透過單車之旅體驗、認識東台灣，享受真正的「慢活」、「悠閒」及「趣味」的East of Taiwan自行車慢旅樂趣。

「關山小鎮27KM自行車逍遙遊」自即日起開放報名，報名費用每人300元，含號碼貼、美食消費抵用券、DIY體驗券、活動地圖、活動集章卡、完賽獎牌、證書、紀念衫、保險及腳踏車100元租賃抵用券。