親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜蘭強震撼全台
颱利奇馬恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

強颱利奇馬逼近！陸上警報增新竹縣市 不排除再增強

如何終結貿易戰？中共必須停止的「七宗罪」

基隆新北桃竹宜蘭豪雨特報！12縣市注意大雨

2019-08-08 15:02聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中央氣象局發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，今天新北、宜蘭地區及桃園山區、新竹山區有局部大雨或豪雨發生的機率；苗栗以北、嘉義以南地區及中部山區、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區注意坍方及落石。

中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
分享

豪雨新竹氣象局
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

威力彩頭獎今上看18.2億 三縣市今年上半年最旺

2019-08-08 13:59

回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

2019-08-08 15:18

健保APEC研討會今登場 13國家不畏颱風赴台取經

2019-08-08 15:33

宜蘭地震後颱風來 蘇花等山區省道不排除預警性封閉

2019-08-08 15:14

國內首本「環境友善植醫保健秘籍」出版 收入助學興大

2019-08-08 15:10

刮痧紅腫一周不退有刺痛感 醫：用力過度反傷皮膚

2019-08-08 15:10

六旬男急性心肌梗塞遭救回 活命關鍵在這一步

2019-08-08 15:10

東台灣自行車漫遊 可抽優席夫紀念衣

2019-08-08 15:06

推動程式教育？李家同：教育部官員應先學看看

2019-08-08 15:03

好暖心！印傭罹癌住院 雇主當家人輪班照顧

2019-08-08 14:59

15年前潘文忠「爸氣指數」少 教長籲防颱不忘曬爸照

2019-08-08 14:58

影／晃很大！南勢溪水中踏石步道 底部被掏空

2019-08-08 14:53

電子發票亂PO網 小心獎金被盜領

2019-08-08 14:29

推雲端發票 增開500元獎

2019-08-08 14:24

不可忽視的設計！張基義建議改善「遊覽車美學」

2019-08-08 14:23

下午2時宜蘭再地震！規模3.6 最大震度4級

2019-08-08 14:22

雷奈名作「去年在馬倫巴」...東南亞大變身

2019-08-08 13:23

東南亞藝術狂潮 在台漸登主流

2019-08-08 13:20

去賣場幫女友買衛生棉 他卻被罵「心理變態」

2019-08-08 13:10

爸爸們小心了！ 醫師：30歲後就可能步入更年期

2019-08-08 12:59

利奇馬接近氣流不穩定 花蓮出現卷雲、積狀雲

2019-08-08 12:30

強颱利奇馬外圍環流沉降影響 三縣市高溫飆至36度

2019-08-08 12:27

台大研究六種運動有效遠離肥胖 游泳單車竟不在榜上

2019-08-08 12:20

影／為愛「父」出 慈父一諾千金為資優女兒戒菸

2019-08-08 12:09

火車沒位暖爸半蹲現成「大腿椅」讓女兒坐 網淚：果真前世情人！

2019-08-08 12:00

宜蘭規模6強震後6小時無餘震 氣象局：好現象

2019-08-08 11:58

只有這五天！大學生開學返校坐高鐵打五折 10日開賣

2019-08-08 11:36

乙種旅行社資本額再下修 120萬可經營小旅行年底前上路

2019-08-08 11:35

八八風災十年了 地方原民發展里山根經濟

2019-08-08 11:24

影／礁溪跑馬古道因地震落石封路 預計中午搶通

2019-08-08 10:46

強颱利奇馬明天影響最大 高鐵晚上8時前公布營運狀況

2019-08-08 10:41

衛福部新版失智資源地圖上線 一鍵找到最近資源

2019-08-08 10:27

加油等等！ 汽、柴油價下周估調降0.8、0.9元 今年以來第2大降幅

2019-08-08 10:08

缺人缺工削鳳梨 交給它代勞

2019-08-08 10:01

台北懸日美景今起登場！限期六天錯過要等明年5月

2019-08-08 09:40

利奇馬轉強颱！暴風圈逐漸進東半部海面 今晚到明天影響最大

2019-08-08 09:02

台灣罕見！ 貝多芬合唱幻想曲今晚演出

2019-08-08 08:54

影／今晨地震台中地裂瓦斯氣外洩 消防局持續警戒中

2019-08-08 08:30

今天立秋 中醫師建議百合蓮子梨子去秋燥

2019-08-08 06:59
看更多

熱門文章

全台超有感地震 民眾拍下驚人畫面：都瓦解了！

2019-08-08 06:09

強颱利奇馬進逼 這三縣市明天可能達停班課標準

2019-08-08 09:57

中颱利奇馬加速又變強 5點半發海警、陸警明晨發

2019-08-07 15:49

全台有感！05:28東部海域強震 最大震度宜蘭6級

2019-08-08 05:36

利奇馬轉強颱！ 上午8時30分發布陸上警報

2019-08-08 08:37

北市府：北部尚未進入颱風警戒範圍 北北基8日正常上班課

2019-08-07 18:12

影／東部強震 氣象局：不排除還有超過規模6.0地震

2019-08-08 07:15

6.0強震貓主子早有預感 10秒前全抬頭「像探照燈」

2019-08-08 10:15

清晨規模6大地震 新竹地區最大震度4級

2019-08-08 06:12

疑似地震引起 中和一女遭鐵衣架壓到失去生命跡象

2019-08-08 08:15

氣象局明發利奇馬陸上警報 不排除增強為強烈颱風

2019-08-07 21:56

颱風眼清晰！ 吳德榮：利奇馬恐成今年第一個侵台強颱

2019-08-08 07:30

利奇馬海上警報發布！首波警戒範圍出爐

2019-08-07 17:44

父親節一大早晃很大！宜蘭地震 民眾清晨驚慌被搖醒

2019-08-08 05:46

警戒範圍增加桃園！ 強颱利奇馬暴風圈最快深夜觸陸

2019-08-08 11:44

強颱利奇馬逼近！陸上颱風警報增新竹縣市 不排除再增強

2019-08-08 14:40

北北基明天停班停課？侯友宜：最晚今晚10點前同步宣布

2019-08-08 10:33

彭啟明：利奇馬恐轉強颱 接近台灣時最強

2019-08-08 07:44

地震造成鐵衣架倒下 中和女疑遭大量衣物悶斃

2019-08-08 10:30

雙北、宜蘭部分區域停電 台中傳路面瓦斯外洩

2019-08-08 06:22

利奇馬不排除轉強颱 風雨愈晚愈大

2019-08-08 00:17

超浮誇「小卷鋪好鋪滿」沙茶乾拌麵 台南茶飲店賣的！

2019-08-07 18:28

05:28東部規模6.0強震 台鐵宜蘭-南澳停駛

2019-08-08 06:01

利奇馬颱風進逼！ 賈新興：要留意它北轉速度

2019-08-08 08:14

解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

2019-08-07 16:27

北投凌晨地震非岩漿噴發 氣象局︰含水層熱液崩裂岩石

2019-08-07 12:33

強颱利奇馬來襲 恰巧撞10年前「史上傷亡最慘重颱風」

2019-08-08 13:06

利奇馬轉強颱 未來三天風雨預測圖看這裡

2019-08-08 10:11

台鐵宜蘭-南澳停駛、高鐵8時前列車延誤 已恢復正常

2019-08-08 06:32

地震釀新北市部分停電 八里、泰山皆傳電桿起火

2019-08-08 06:37

「國家級邊緣人」？ 民眾抱怨：沒收到地震警報通知

2019-08-08 08:04

收到國家級地震警報？網友：該收到時沒收到 被邊緣化

2019-08-08 07:27

影／氣象局：同地點1920年 發生過規模8地震

2019-08-08 07:58

宜蘭6級地震才剛震完4級又來 網友驚：我以為要死在這

2019-08-08 07:46

天使！心臟病患捷運站昏迷 北榮護理師挽袖救人

2019-08-07 17:30

颱風利奇馬逼近 北部5縣市大雨特報

2019-08-07 21:26

未達停班停課標準 彰化明天正常上班上課

2019-08-07 22:28

基隆明照常上班上課 林右昌將視察抽水站加強防颱

2019-08-07 19:45

咳嗽超過一周吃藥未改善 當心可能不只是感冒

2019-08-07 15:41

宜蘭強震台北101阻尼器擺幅達15公分 歷年地震第2大

2019-08-08 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top