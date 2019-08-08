好暖心！印傭罹癌住院 雇主當家人輪班照顧

2019-08-08 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市澄清醫院中港院區胸腔外科主治醫師杜承哲說，一名43歲印尼籍幫傭來台灣照顧老邁的阿嬤9年，最近因老阿嬤過逝，想再申請新的照顧家庭，健檢發現罹患肺腺癌，開刀、住院期間，原僱主老阿嬤的子女還輪班到病房日夜照顧後，並支付相關醫療費用，這樣的人情味令人感動。所幸印傭的肺腺癌經微創內視鏡切除後，沒有發現轉移情形，在住院五天後康復出院，呼籲民眾要定期做肺部健檢。

杜承哲強調，八成以上的肺腺癌，是在健康檢查時才被發現，因為早期的肺腺癌幾乎沒有任何症狀，卻是國人癌症死亡率第一名。肺腺癌致病原因未明，抽菸、基因遺傳、空汙、油煙等都是危險因子，目前有低劑量肺部斷層掃瞄檢查，甚至小至0.5公分以下的肺腺癌都無所遁形，越早發現治療效果越好，呼籲民眾要定期做肺部健康檢查。

杜承哲說明，這名印傭健檢發現，右肺上葉有一顆約2.8公分的腫瘤，判斷應是惡性肺腺癌，由於這名印傭在台灣舉目無親，聯絡了原僱主的家人。原僱主的家人火速趕到醫院，並且向醫院表明「她就是我們的家人，請醫師給她最好的醫療，願意幫她付所有的費用。」經開刀後，確診為肺腺癌，所幸癌細胞沒有轉移到其他器官。

原僱主的子女認為，這名印傭長期照顧阿嬤，這份恩情他們長存於心，不能讓她帶著癌症回去印尼，要用台灣最先進的醫術治療她，由於該外勞有健保，還特別拜託醫師用最好的器材，健保之外的費用由他們來支付。

杜承哲說明，這名印傭手術完隔天就可下床活動，但仍需住院觀察，住院期間，原僱主的子女對印傭關心和照顧，讓他十分感動，印傭在住院五天後康復出院。