影／晃很大！南勢溪水中踏石步道 底部被掏空

2019-08-08 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市南勢溪水環境整治工程去年底完工，迄今不過8個月，但民間團體與學者組成的台灣河溪網昨天現場勘查，發現模仿日本原兵衛川設置的水中踏石，底部的礫石、沙土被沖刷掏空，行人踏上去會大幅度晃動，不僅有危險，也凸顯設計不當。台中市水利局表示，將先封閉水中踏石步道，待改善後再重新開放。

南勢溪位於台中市沙鹿區，台中市水利局爭取前瞻建設經費，模仿日本原兵衛川要打造生態河川，不過施工過程中，將原本的天然河道剷除，還把原始護岸、竹林清除殆盡，引起生態團體、學者反彈，當地也發現數量稀少的台灣特有種南海溪蟹，棲地也遭工程破壞。

南勢溪工程去年底已完工，台中市水利局當時強調，鋪設水中踏石，讓居民可以親近自然水域，還規畫生態濕地可淨化水質，兩側護岸採砌石與柳枝工法，可形成天然護坡。

不過台灣河溪網昨天到現場勘查，南勢溪河床步道入口處的水中踏石，行人經過時不僅會震動，還會大幅度搖晃；原本踏石步道高於水面，但部分踏石現在已沒入水中；會勘人員以水下相機攝影，發現水泥踏石底部以鋼構固定，懷疑踏石底部的礫石被溪水掏空。

「太誇張了。」台北大學都市計畫研究所副教授廖桂賢說，原以為是眼花，但踏上這兩塊「飄移」的水泥踏石，真的可以搖晃，到底是刻意為之？還是底部已被掏刷流失？水患治理監督聯盟委員梁蔭民說，難道是刻意設計能晃動的踏石，來增加娛樂性嗎？

台中市水利局副局長馬名謙說，當初設置水中踏石時，為避免大面積擾動河床，踏石採取預鑄方式，再以鋼軌樁固定在河床上，原本底部有礫石、沙土，後來幾次豪雨被沖刷掉，只靠鋼構固定住，行人踩踏才會晃動。

馬名謙說，現在踏石只剩下鋼構固定，如果人多搖晃，踏石可能會鬆脫，市府會先封閉南勢溪水中踏石步道，再評估解決方法；初步打算在下游處以拋石或消波塊，設置軟性固床工，避免踏石處再被掏刷。