搭捷運遇地震莫驚慌 按SOP該怎麼做就怎麼做

2019-08-08 13:53 聯合報 記者郭頤╱即時報導



近來地牛翻身頻頻，今天清晨5時28分的強震，也將不少民眾從睡夢中搖醒，氣象局提醒，不排除後續可能有更大規模地震。對此，台北捷運公司表示，北捷系統訂有防震SOP，如遇地震請旅客保持冷靜勿驚慌。

台北捷運公司指出，當地震發生，台北捷運系統會依照地震級數的不同，採取列車慢速行駛或系統暫停營運等措施，以維旅客安全；北捷提醒，搭乘捷運時若遇到地震，請不要驚慌、推擠，並依照車站人員引導應變。

台北捷運系統目前分別在淡水站、北投站、劍潭站及交九行控中心等10處設置地震儀，隨時監測地震訊息，即時採取因應措施。

捷運系統依照震度級數不同的因應方式分別為：

(1)震度1級：

列車正常行駛。

(2)震度2至3級：

行駛中的列車會先暫停，接著以慢速方式行駛檢查，確認系統無異常後，恢復正常運轉。

(3)震度4級：

行駛中的列車會先暫停，接著以慢速進站後請旅客下車，系統暫停營運；經依程序巡檢軌道、車站及設備，確認營運安全後，恢復正常運轉。

(4)震度5級（含）以上：