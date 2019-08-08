爸爸們小心了！ 醫師：30歲後就可能步入更年期

2019-08-08 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



天下的爸爸們小心了，醫師提醒，男性為家庭勞碌奔波，長期生活不正常，有些人30歲過後就進入「更年期」，提早步入老化！

「男人其實也會有更年期，且發生得比女性還早」，義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰表示，一般女性的更年期約發生45歲到55歲間，但男性體內的荷爾蒙到30歲是顛峰，之後就走下坡。西元2000年世界衛生組織就提出正式的研究，男性30歲過後荷爾蒙每年會以1％到2％的速度下降，年紀愈大，下降速度愈快。

王起杰說，男性荷爾蒙下降到最低指數時就會出現性功能減退、疲勞、骨質疏鬆、憂鬱的傾向，最常見到的情景時，看電視就打瞌睡。

他表示，男人多半生活起居不正常，長期勞碌的人身體消耗更大，因此全世界男性平均壽命，都比女性短，老化速度也比女性早，臨床上，40歲以上荷爾蒙不足的個案很多，經抽血檢查若確認睪固酮不足，除以藥物治療外，也建議多吃帶殼的貝類或山藥、韭菜等食物。