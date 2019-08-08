台大研究六種運動有效遠離肥胖 游泳單車竟不在榜上

2019-08-08 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣大學公衛學院、台北榮總與國家衛生研究院研究顯示，慢跑在內的六種運動可有效降低肥胖基因對人體的影響，而包括游泳、騎單車在內的六種運動則沒有顯著的效果。記者羅真／攝影 分享 facebook 台灣大學公衛學院、台北榮總與國家衛生研究院等學者8月刊登於「科學公共圖書館·遺傳學」（PLOS Genetics）的研究顯示，慢跑在內的六種運動可有效降低肥胖基因對人體的影響，而包括游泳、騎單車在內的六種運動，沒有顯著的效果。

台大流行病學與預防醫學研究所副教授林菀俞說明，研究團隊運用「台灣人體生物資料庫」當中超過1萬8000名成年人全基因體定型資料，延伸分析一個人的身體質量指數（BMI）、體脂肪率、腰圍與臀圍增加的基因風險分數。

即便基因風險分數高、屬「喝水就會胖」的天生弱勢也不要緊，因為基因表現量有機會因著後天環境或生活習慣來改善。這項研究顯示，有慢跑習慣的人遠離肥胖的效果最顯著—每增加一個標準差的基因風險分數，慢跑者比不運動者平均少增加1.02的BMI、少1.76公分的腰圍、少1.3公分的臀圍。其他有效的運動還包括爬山、健走、散步、瑜珈、土風舞或國際標準舞。

不過，游泳、單車、氣功、跳舞機、伸展操、太極拳等則未被發現有顯著的緩解肥胖效果。對此，林菀俞說，若以這份研究的限制來看，這份研究納入的對象本就較健康、裡頭沒有癌症患者，研究也未分析與校正這群人的飲食習慣、是否有心血管疾病等慢性病，因此可能影響這些運動的效果看來較不顯著。

林菀俞說，過去有研究發現，在冷水中游泳會特別刺激食慾，反倒使游泳後吃更多，因而影響減肥效果；另有研究指出游泳、單車、氣功、伸展操、太極拳等屬於低負荷量運動，可能因此緩解肥胖效果較差；跳舞機的效果不顯著，可能與在家使用較隨性、使用時間較短有關。

什麼樣的運動強度才能達到效果？林菀俞說，以這份研究來說，有慢跑習慣的人平均每月跑15次、每次42分鐘，有爬山習慣的人平均每月爬九次、每次119分鐘，有健走習慣的人每月走19次、每次49分鐘，有散步習慣的人每月走20次、每次47分鐘，有瑜珈習慣的人每月12次、每次70分鐘，有土風舞或國標舞習慣的人每月16次、每次77分鐘。

不過，不是每個人都適合慢跑減肥。台大醫院北護分院院長黃國晉表示，慢性病患者或肥胖患者應先從低衝擊運動做起，像是散步、健走，再逐漸慢慢增加運動量與運動強度。