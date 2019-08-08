去賣場幫女友買衛生棉 他卻被罵「心理變態」

2019-08-08 13:10 聯合新聞網 綜合報導



一位男網友說自己去幫女友買衛生棉時，卻遭人罵心理變態。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有些男友會體貼女友生理期來肚子不舒服，去超商幫忙買衛生用品，而男生去買女性用品已不再是奇怪的現象。一名網友就在網路上分享，自己好幾次逛賣場時，因為幫女友買衛生棉，而受到別人眼神和言語霸凌，甚至遭人說是心理變態。

這位網友在社群軟體「Dcard」上發文，表示自己媽媽從小就教育他，替女性購買衛生棉或者一些女性用品是貼心的行為，並不是奇怪的行為，而他的另一半也認同，但有次他去賣場買晚餐，順便幫女友買衛生棉並查看成分時，有對情侶從他身後經過，雖然女生一開始說這樣的行為很貼心，但男生卻說「他說不定是女扮男裝，不然就是有心理變態的男人，哪有男人幫另一半買衛生棉，還看這麼久的」，而女生後來也說「他看起來就不太可能有女友的樣子，很有可能是變態」

除此之外，發文的網友也說這並不是個案，還有一次他也是去逛賣場，在挑衛生棉時，好幾對情侶盯著他看，準備回家時更聽到有對情侶的對話，女生說「在衛生棉區東看看西看看的，真的覺得噁心又變態。」，而男生則是說「對啊，很娘的行為」，對此，這位網友越想越無奈，並表示「買衛生棉錯了嗎？ 為什麼噁心、變態都變成我的代名詞」

貼文一出後，許多網友紛紛留言，替這位網友抱不平，「你沒錯，不用擔心，像你這樣的人真的是貼心男人了」、「她們是羨慕你女友別太在意」、「錯的是他們的無知」、「你怎麼都剛好遇到奇怪的人，明明就是超貼心的舉動」