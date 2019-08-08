影／為愛「父」出 慈父一諾千金為資優女兒戒菸

2019-08-08 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



為愛戒菸，是多麽幸福的事。60歲家住台南的陳先生，擔任公車司機的他，逾40年的菸齡曾想戒菸，多次戒菸都未成。三年前就讀小六的女兒告訴他「如果我國中考上資優班，爸爸就戒菸，好嗎？」父女因此許下約定。在撥打戒菸專線、至附近的戒菸門診諮詢並控制下，陳先生成功戒菸至今，女兒也爭氣的考上數理資優班，給父親最好的父親節禮物。

今天是父親節，衛福部國民健康署辦理戒菸宣誓見證活動。據國健署戒菸專線服務中心研究統計，有近八成就菸者是為家人健康而戒菸，其次為價格、禁煙區政策等；而研究也指出，透過戒菸專線所提供服務，戒菸成功率比單靠意志力高出八倍。

在相關的戒菸活動上，國健署除在官方臉書辦戒菸宣示抽獎活動，已有213名民眾參與並發出宣言響應外，今天另號召住在北中南部的爸爸們現身說法、並共同加入宣誓戒菸的行列；此外同時發布「戒菸，最幸福的選擇」影片，邀請經戒菸專線成功戒菸個案，分享戒菸成功後的健康改善及對生活、家庭的正面影響。

28歲的李奎賢，是今天在場戒菸見證者中最年輕者，菸癮13年。他說，國中時因學長的關係而開始抽菸，直到出社會後從事行政工作，位子旁邊剛好就是抽菸區、周末間夜生活的社交等，戒菸難上加難。

後為了另一半而決定透過戒菸專線戒菸，他說，在吃過戒菸藥物約三個月後，他出現噁心、想吐感的副作用，反而讓他更下決定戒菸，一年半來都沒再碰菸，笑說真的是「為愛戒菸」。

家醫科醫師、國衛院群體健康科學研究所副所長許志成表示，戒菸者會失敗的因素，大多是意志力不夠，三心兩意比較容易失敗；其次是沒有找到專業人士的支持，如可去門診戒菸、或撥打0800636363戒菸專線諮詢。