只有這五天！大學生開學返校坐高鐵打五折 10日開賣

2019-08-08 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



為滿足9月份各大專院校大學生開學返校需求，台灣高鐵公司今天說，將於9月6日至10日間規畫「大學生開學返校5折優惠列車」，該期間每天南下、北上再加碼提供各一班指定車次，8月10日凌晨零時開放搶票。

高鐵公司說，上述期間除原有大學生優惠專案可適用之五折、七五折或八八折車次外，上述期間每天南下、北上再加碼提供各一班指定車次，五天共增加十班次各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座五折優惠，8月10日凌晨零時起陸續開放購票，歡迎大學生搭高鐵返校去，輕鬆返校迎接新學期的到來。

高鐵公司說，適用「大學生優惠」之各車次車票，均可透過「T Express行動購票」App、全國超過1萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用，輕鬆搭乘高鐵返校展開新學期。