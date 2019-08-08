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只有這五天！大學生開學返校坐高鐵打五折 10日開賣

2019-08-08 11:36聯合報 記者曹悅華╱即時報導

為滿足9月份各大專院校大學生開學返校需求，台灣高鐵公司今天說，將於9月6日至10日間規畫「大學生開學返校5折優惠列車」，該期間每天南下、北上再加碼提供各一班指定車次，8月10日凌晨零時開放搶票。

高鐵公司說，上述期間除原有大學生優惠專案可適用之五折、七五折或八八折車次外，上述期間每天南下、北上再加碼提供各一班指定車次，五天共增加十班次各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座五折優惠，8月10日凌晨零時起陸續開放購票，歡迎大學生搭高鐵返校去，輕鬆返校迎接新學期的到來。

高鐵公司說，適用「大學生優惠」之各車次車票，均可透過「T Express行動購票」App、全國超過1萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用，輕鬆搭乘高鐵返校展開新學期。

高鐵公司說，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本，或經本公司公告的符合大學生身分證明文件以備查驗（網路查詢學籍證明恕不適用）；如於驗票閘口或列車上抽查發現持大學生專案優惠車票乘車而未攜帶本人有效學生證者，需按規定進行補票，高鐵公司並得加收票價差額之50％違約金，更多大學生優惠專案資訊與相關規定，請詳高鐵企業網站大學生優惠說明。

大學生開學返校坐高鐵打五折。圖／台灣高鐵公司提供
大學生開學返校坐高鐵打五折。圖／台灣高鐵公司提供
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大學生高鐵列車
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