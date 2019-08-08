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乙種旅行社資本額再下修 120萬可經營小旅行年底前上路

2019-08-08 11:35聯合報 記者侯俐安╱即時報導

全台各地農村、部落，近年推動社區小旅行，吸引國內外遊客參加，但安排餐飲、住宿，若橫跨不同社區就會違反發展觀光條例。交通部觀光局日前修正旅行業管理規則鬆綁「乙種旅行社」門檻，從原本300萬降為150萬，但因不少地方仍反映窒礙難行，觀光局近來下修到120萬並報交通部，最快年底前上路。

對此，地方團體認為已向前邁進一步，但仍盼再下修門檻並放寬多社區參與。

文化部、農委會等單位多年培力的小旅行，多年來只能以「體驗」為名，只要跨社區經營，涉及宣傳、吃住、訂車，依照發展觀光條例至少須由乙種旅行社經營，不過對許多返鄉經營導覽、微旅行的青年來說，也因受限旅行業資本額門檻過高，無法成立旅行社。

觀光局原本規畫放寬非旅行業經營旅遊業務，但因旅行業者反彈作罷，今年3月預告「旅行業管理規則」修正草案，乙種旅行社未來可招攬取得合法居留證的外國人、大陸、港澳居民在國內旅遊，資本額則從現行300萬元降低至150萬元，但不少地方仍反映窒礙難行。

觀光局為此與旅行業者召開多次會議，最後定案將乙種旅行社門檻下修到120萬元，並於7月底報交通部核定。交通部也發函國發會，針對「農村生態體驗」、「部落文化體驗」及「製茶研習課程」，各以案例說明此類體驗有別於一般觀光旅遊活動性質，並無違反發展觀光條例。

觀光局解釋，由於部落或農村交通不便，依照現行法規，若要從台北到宜蘭某部落參加體驗，部落不能派車從台北接人，但可從宜蘭車站接到部落場域，在場域內參與活動、享用特色餐或住宿都沒問題，但遊程不能再從A部落到B部落，仍須與旅行業有區隔。

對此，屏東科技大學森林系教授陳美惠說，日本特定地區旅行社以30萬元為門檻，讓年輕人能返鄉從事觀光，仍需要成立公司、給予保障。基於鼓勵地方創生，應比照日本再降低門檻。

陳美惠認為，交通部的函示只能暫時提供彈性與解套，但仍只能限定單一社區，然而特定區域遊程經營頂多一、兩個鄉鎮，也必須在社區取得長期信任、深耕地方，才有辦法做到，未來要永續發展仍須面對基於鼓勵青年返鄉創業、地方創生，鬆綁法規。

野FUN生態實業公司總經理賴鵬智認為，社區串連採多樣化遊程已是常態，不應只限單一社區。他也強調，社區發展協會、文化促進會等在地組織，才能真正統合地方資源，法規可要求加強旅客保險等規定，但不應限制一定要「成立旅行社」，畢竟旅行社屬股東制營利事業，不僅降低社區參與度，資源也很難真的留在地方。

立委余宛如日前發起修訂觀光發展條例新增「特定地區小旅行專章」，不過她說，政委張景森日前曾提台灣不能再當一個什麼都要管的「媽寶國家」，目前小旅行專章暫時不會訂定，交通部的函文已明確踏出第一步，但還是希望法規障礙能排除，會再邀請地方社區與國發會討論，希望多管齊下發展地方創生。

各地部落旅遊、生態旅遊、農村旅遊等微旅行蓬勃發展。 圖／台東縣鹿野鄉永安社區總幹...
各地部落旅遊、生態旅遊、農村旅遊等微旅行蓬勃發展。 圖／台東縣鹿野鄉永安社區總幹事廖中勳提供
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