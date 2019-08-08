八八風災十年了 地方原民發展里山根經濟

2019-08-08 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



八八風災今天滿十年，農委會林務局與屏東科技大學今發表從台24線到十八羅漢山的工作成果。十年來，從省道台24線沿途的屏東三地門鄉與霧台鄉，發展在地特色的「里山根經濟」，吸引原民青年返鄉投入，永續地方發展。

農委會副主委陳駿季表示，八八風災十周年活動，這幾年，政府不再用平地人的思維去看待原住民，反倒是從原住民文化角度著手，當初在阿禮部落生態旅遊示範，雖然遇到八八風災重創南部，很多部落鄉親居住環境被破壞，不少原民朋友暫時離開部落，農委會思考如何用另外一種方式讓部落鄉親再度回到部落去。

他表示，因此，風災後更加強生態旅遊軸線建置，從台24縣五個部落拉成生態旅遊軸線，帶動原住民部落的生活生態方式；除生態旅遊外，還包括農業循環經濟，部落的小米、紅藜梗，當作菇類太空包，部落山林不僅只是種樹，還思考養蜂、金線蓮生產等林下經濟，同時進行文化資產調查，吸引原民回鄉。

林務局舉例，大武部落除了文化上擁有獨特的大武語系，還保有21種珍貴的小米品系。居民齊心推動小米與紅藜復耕，在森林冠層下方栽培特有的藥用作物「山當歸」，並以「大武森雞」為品牌，參與台灣原生土雞保種與養殖，所衍生的農牧廢棄物如紅藜梗，再作為太空包介質種植蕈菇，開創混農林業的循環經濟模式。