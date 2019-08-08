交大、北醫大合作開發「癌症膜蛋白調控網路」

2019-08-08 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



癌症連續37年蟬聯國人10大死因第1名，為提高癌症標靶治療精準度，國立交通大學生物科技學院藥物設計及系統生物團隊與台北醫學大學乳癌研究團隊合作，研究近2千種膜蛋白對應於15種癌症之生化調控網路，開發「癌症膜蛋白調控網路（Cancer Membrane Protein-regulated Networks, CaMPNets）」，大規模建立膜蛋白與癌症的關係，創下全球首例，更找到抑制乳癌移轉的新制藥物，目前向多國申請專利中。

這項研究成果於7月16日發表於國際頂尖期刊《自然通訊》(Nature Communications），團隊成員包括交大生科院教授楊進木（通訊作者）、院士吳妍華及助理教授林峻宇（第一作者）及北醫醫學科技學院教授何元順（共同通訊作者）、教授李嘉華（共同第一作者）等人。

交大今天上午舉辦記者會，交大生科院教授楊進木指出，膜蛋白是目前疾病診斷及治療最重要的標靶，也是最困難的研究議題，膜蛋白已被認為與諸多癌症息息相關，若解開膜蛋白如何透過蛋白質交互作用，進而調控生化途徑，導致癌症形成，就有助於從根本找出治癌方法。對癌症診斷與標靶藥物發展有重大的影響。

交大指出，本校研究團隊擬定創新策略，運用大數據及人工智慧，預測出近兩千種在膜蛋白上結合的蛋白質，進一步分析大規模癌症基因表現圖譜，量身打造各種膜蛋白在15種癌症中的調控網路，探討膜蛋白於不同癌症扮演的角色及重要性。北醫大研究團隊則從癌組織及癌細胞的切片中證實，尼古丁受體和HER-2（人類上皮因子接受體第二蛋白）會形成一個緊密的結合，而香菸中的尼古丁會導致HER-2自這個結構體分離，使得HER-2致癌活性更強，殺傷力更大。

交大團隊透過與北醫跨校合作，以膜蛋白為核心，開發預後生物標記及治療藥物，更成功找到一種抗憂鬱藥物安非他酮（Bupropion）可作為抑制乳癌轉移的新制藥物，經由細胞及動物實驗證實，可有效抑制三陰性乳癌轉移，目前向多國申請專利中。