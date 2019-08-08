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強颱利奇馬進逼 這些縣市明天可能達停班課標準

強颱利奇馬明天影響最大 高鐵晚上8時前公布營運狀況

2019-08-08 10:41聯合報 記者曹悅華╱即時報導

強烈颱風利奇馬來勢洶洶，氣象局預計今天晚上到明天一整天影響最為劇烈。對此，台灣高鐵公司說，今天全天將維持正常營運服務，明天營運模式，則於今天晚間8時前宣布。

高鐵公司說，因應強烈颱風利奇馬來襲，已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態。

高鐵公司說，依照目前各項氣象資料研判，利奇馬颱風今天對高鐵營運影響有限，故台灣高鐵今天全天將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。鑒於目前颱風路徑仍持續變化，將進一步蒐集颱風相關資訊後，規畫明天營運模式，並於今晚8時前宣布。

高鐵公司說，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限；旅客如需查詢高鐵營運服務相關資訊，敬請查閱台灣高鐵企業網站（ http://www.thsrc.com.tw/ ）、高鐵App「T Express」所發布之最新消息，或至企業網站「聯絡我們」洽詢。

高鐵公司說，已要求各車站、基地、維修單位及全線保全完成防颱整備，加強巡檢頻率，定時向防颱應變中心回報，以確保營運及旅客安全。高鐵防颱應變中心並將依照颱風對全線影響狀況，機動提升應變等級，並隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱準備。

高鐵公司說，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，更有觸法之虞，民眾切勿掉以輕心。

台灣高鐵公司將於今天晚上8時前公布明天營運狀況。本報資料照片
台灣高鐵公司將於今天晚上8時前公布明天營運狀況。本報資料照片
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高鐵利奇馬颱風列車
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