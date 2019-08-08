缺人缺工削鳳梨 交給它代勞

2019-08-08 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



國內近年鳳梨收穫面積在8000至9000公頃，年產量超過44萬公噸，其中80%以上為台農17號「金鑽」；鳳梨易受氣候環境及水分管理影響，如降雨過多易產生肉聲果，較不耐貯藏及運輸，若能利用加工技術提高肉聲果利用價值，將可減輕產銷壓力。

農委會農試所嘉義農業試驗分所、研發鳳梨果實機械化快速截切技術，可快速完成鮮食或加工用的鳳梨果實削皮及切片等作業，配合滲糖機及紅外線烘焙機，可加快鳳梨果乾製作並且節省能源費；切下的果皮以壓榨機處理後，可減少廢棄物體積及含水量，並排除過多糖分及堆疊產生的異味，可供做青貯飼料或堆肥的原料。

農試所表示，削鳳梨過去靠人工，若要加工，前端處理去皮及切塊速度常為加工作業的瓶頸，這技術利用全自動機械化去皮、輔助人工模組化切片，每分鐘平均處理量達10至15顆果實，每天截切量達4800果以上，以每果1.2公斤為例，每天可截切近6公噸的鮮果。