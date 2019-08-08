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強颱利奇馬進逼 這些縣市明天可能達停班課標準

缺人缺工削鳳梨 交給它代勞

2019-08-08 10:01聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

國內近年鳳梨收穫面積在8000至9000公頃，年產量超過44萬公噸，其中80%以上為台農17號「金鑽」；鳳梨易受氣候環境及水分管理影響，如降雨過多易產生肉聲果，較不耐貯藏及運輸，若能利用加工技術提高肉聲果利用價值，將可減輕產銷壓力。

農委會農試所嘉義農業試驗分所、研發鳳梨果實機械化快速截切技術，可快速完成鮮食或加工用的鳳梨果實削皮及切片等作業，配合滲糖機及紅外線烘焙機，可加快鳳梨果乾製作並且節省能源費；切下的果皮以壓榨機處理後，可減少廢棄物體積及含水量，並排除過多糖分及堆疊產生的異味，可供做青貯飼料或堆肥的原料。

農試所表示，削鳳梨過去靠人工，若要加工，前端處理去皮及切塊速度常為加工作業的瓶頸，這技術利用全自動機械化去皮、輔助人工模組化切片，每分鐘平均處理量達10至15顆果實，每天截切量達4800果以上，以每果1.2公斤為例，每天可截切近6公噸的鮮果。

農試所表示，削完的鳳梨要做果乾，截切後的果肉立即移入滲糖機，可節省冷藏庫空間需求外，也能有效減少冷藏能源費的支出；另外，取出果肉後，果皮以壓榨機除去大部分水分及糖分，每小時處理可達100公斤以上，不但減少農業廢棄物體積與重量，更可避免因糖分高而衍生堆置時異味。

農委會農試所嘉義農業試驗分所、研發鳳梨果實機械化快速截切技術，可快速完成鮮食或加...
農委會農試所嘉義農業試驗分所、研發鳳梨果實機械化快速截切技術，可快速完成鮮食或加工用的鳳梨果實削皮及切片等作業。圖／農試所提供
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農委會農試所嘉義農業試驗分所、研發鳳梨果實機械化快速截切技術，可快速完成鮮食或加...
農委會農試所嘉義農業試驗分所、研發鳳梨果實機械化快速截切技術，可快速完成鮮食或加工用的鳳梨果實削皮及切片等作業。圖／農試所提供
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鳳梨廢棄物
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