台北懸日美景今起登場！限期六天錯過要等明年5月

2019-08-08 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



信義路天橋上的美景。圖／網友張志帆授權提供 分享 facebook 今天起一連六天，台北市峨眉街與忠孝東、西路等路段，可再觀賞到懸日美景。中央氣象局說，雖然頭兩天因受到颱風靠近雲量增多影響，看到機率不高，民眾還可握剩下的四天，不然這次錯過想要在台北欣賞到懸日，最快就要等到明年4月底或5月初。

氣象預報員李孟軒說，今、明兩天的確看到懸日機會不高，周六則是可以「碰運氣」，不過據目前氣象預報資料顯示，周六全台要留意短暫陣雨，中南部則是受到強烈颱風利奇馬影響，降雨更為劇烈。

對此，氣象局天文站主任鄭俊岳說，錯過這次台北的懸日美景，相同地點最快就要等到明年4月底或5月初。他也說，欣賞完這次台北場懸日美景後，預計9月中下旬，懸日美景將在台中公益路再次登場，中部的民眾可以把握機會追懸日。

今年3月中旬，中央氣象局首度提供懸日預報，在嘉義掀起追日潮。懸日泛指夕陽懸掛在兩側由高大建築物或地景所形成狹道街（路）底的美麗景象，氣象局針對過去民眾所見曾出現懸日的街道，依據其地理位置及方位等資料，詳細計算夕陽出現的時間做成懸日預報。

氣象局近日再發出台北市懸日預報，8日到13日在台北市峨眉街（西寧南路以西）與忠孝東、西路（新生高架以西）等路段，在無雲遮蔽下，都可觀賞到懸日美景。

至於適合觀賞懸日的時間點，氣象局說峨眉街是8日下午6時2分到下午6時22分；9日下午6時4分到下午6時24分；10日下午6時7分到下午6時27分。

忠孝東、西路部分，氣象局則表示，11日下午6時到下午6時20分；12日下午6時3分到下午6時23分；13日下午6時5分到下午6時25分是最佳欣賞時間。