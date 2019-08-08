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利奇馬轉強颱！8時30分發布陸上警報 北北基宜花嚴防

利奇馬轉強颱！暴風圈逐漸進東半部海面 今晚到明天影響最大

2019-08-08 09:02聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

氣象局預報中心課長羅雅尹說明颱風動向。記者林澔一／攝影
氣象局預報中心課長羅雅尹說明颱風動向。記者林澔一／攝影
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根據中央氣象局最新預報，第九號颱風利奇馬轉為強烈颱風，上午8時30分發布陸上警報。利奇馬暴風半徑亦稍微擴大，目前中心在台北東南東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸躋進台灣東半部海面，對新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮構成威脅。
氣象局預報中心課長羅雅尹說明颱風動向。記者林澔一／攝影
氣象局預報中心課長羅雅尹說明颱風動向。記者林澔一／攝影
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颱風預報氣象局
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