台灣罕見！ 貝多芬合唱幻想曲今晚演出

2019-08-08 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



風雨夜聽合唱曲。台中藝術家合唱團繼2015年7月自行招募管弦樂團，與中部優秀合唱團隊共同演出合唱史詩｢合唱大聯盟系列I 布蘭詩歌」後，今晚將在台北國家音樂廳舉辦「合唱大聯盟系列II 莫札特安魂曲」，曲目另有貝多芬合唱幻想曲，鋼琴獨奏由台北藝術大學音樂系專任副教授黎國媛擔任。

台中藝術家合唱團2014年參加「第八屆世界合唱大賽」拿下現代組金牌，2018年勇奪「第九屆永恆羅馬國際合唱節」混聲組、宗教組雙料金牌冠軍，向來以「深耕地方，培育合唱種子」為主要目的。今晚的音樂會，除莫扎特安魂曲外，另演出貝多芬「合唱幻想曲」。

台中藝術家合唱團藝術總監暨指揮莊璧華表示，為詮釋這大型合唱作品，他們除自行招募集結一流樂手組成的「台中藝術家節慶管弦樂團」，還邀請萱韻合唱團、台中市醫師公會韶音合唱團、中山醫學大學合唱團、台中一中合唱團、台中女中合唱團等，並邀台灣青年管弦樂團、靜宸合唱團協辦。

合唱團說，為呈現更精緻完整藝術表現，貝多芬合唱幻想曲的鋼琴獨奏，邀請國立臺北藝術大學音樂系專任副教授黎國媛獨奏演出，獨唱卡司則有黃莉錦、陳禹、張耀文、羅俊穎、林慈音、Nicolas Drouet等知名聲樂家。

莫札特「安魂曲」為莫札特晚年且具代表性經典，直到莫札特逝世時仍未完成，後來由他的學生居斯麥耶（Franz Xaver Süssmayr，1766–1803）續寫完成，被譽為「一生必聽的宗教音樂」。貝多芬的合唱幻想曲更是奇作，1808年12月由貝多芬本人演奏鋼琴並加入即興創作，曲式別於傳統協奏曲由三樂章構成的快板奏鳴曲形式，反而使用變奏曲式進行，是一首將鋼琴以及合唱融入、難得一見的交響曲作品，在台罕見演出。

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