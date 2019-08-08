親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜蘭強震撼全台
颱利奇馬恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

宜蘭強震 氣象局：一周內不排除還有超過規模6.0地震

宜蘭強震 蘇花公路落石排除 礁溪跑馬古道有坍方

2019-08-08 07:49聯合報 記者羅建旺╱即時報導

蘇花公路115.8公里因地震落石，公路總局第四區養護工程處已清除完畢，已恢復雙線雙向通車。

不過，宜蘭縣消防局上午6時23分接獲蔡先生報案，礁溪鄉跑馬古道從礁溪鄉五峰端進去腳程約５分鐘路程有落石坍方，上方還有一顆石頭欲墜落，目前只能機車通行，車輛無法通行，已通知110前往拉警戒線，並通知礁溪鄉公所派員前往處理。

蘇花公路115.8公里因地震落石，公路總局第四區養護工程處已清除完畢，已恢復雙線...
蘇花公路115.8公里因地震落石，公路總局第四區養護工程處已清除完畢，已恢復雙線雙向通車。圖／公路總局第四區養護工程處提供
分享

蘇花公路地震
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

全台有感！05:28東部海域強震 最大震度宜蘭6級

2019-08-08 05:36

強震影響 台鐵宜蘭-南澳停駛、高鐵8時前列車延誤

2019-08-08 06:32

清晨連兩震 氣象局：獨立的、正常能量釋放

2019-08-08 07:53

清晨有感強震 侯友宜火速了解災情：一切都還好嗎？

2019-08-08 06:31

全台超有感地震 民眾拍下驚人畫面：都瓦解了！

2019-08-08 06:09

台鐵宜蘭南澳間東正線恢復正常 台9線落石清除完成

2019-08-08 07:58

影／氣象局：同地點1920年發生過規模8地震

2019-08-08 07:58

中颱來襲清晨宜蘭又強震 蘇貞昌急赴中央災變中心

2019-08-08 07:58

影／清晨宜蘭強震 台中高分院旁瓦斯外洩 2處道路隆起

2019-08-08 07:56

宜蘭6級地震才剛震完4級又來 網友驚：我以為要死在這

2019-08-08 07:46

收到國家級地震警報？網友：該收到時沒收到 被邊緣化

2019-08-08 07:27

凌晨強震後又餘震 北捷改慢速行駛巡軌

2019-08-08 07:26

影／疑受宜蘭強震影響 台中南區路面隆起瓦斯外洩

2019-08-08 07:22

宜蘭6.0強震 核電廠運作正常

2019-08-08 07:16

東部強震 氣象局：不排除還有超過規模6.0地震

2019-08-08 07:15

宜蘭連續兩震！ 7時2分蘇澳地震 最大震度3級

2019-08-08 07:09

淡海輕軌未受地震影響 巡線後6時準時發車

2019-08-08 07:05

蘇花蘇澳南澳間零星落石 管制單線雙向通行

2019-08-08 07:04

東部強震 參謀總長清晨坐鎮成立應變中心

2019-08-08 07:00

地震釀新北市部分停電 八里、泰山皆傳電桿起火

2019-08-08 06:37

地牛翻身桃園震度4級 桃捷全線巡查影響首班車發車

2019-08-08 06:31

6.0強震！台電：萬華687戶、林口642戶停電

2019-08-08 06:29

6級震加颱風 宜蘭縣災害應變中心提升為一級開設

2019-08-08 06:27

雙北、宜蘭部分區域停電 台中傳路面瓦斯外洩

2019-08-08 06:22

凌晨有感地震 台北捷運巡軌後準時發車

2019-08-08 06:18

清晨規模6.0地震 宜蘭770戶停電

2019-08-08 06:17

清晨規模6大地震 新竹地區最大震度4級

2019-08-08 06:12

地震過後易落石 公路總局巡查並提醒：要避走山路

2019-08-08 06:11

05:28東部規模6.0強震 台鐵宜蘭-南澳停駛

2019-08-08 06:01

國防部初步掌握：無災情回報

2019-08-08 06:00

父親節一大早晃很大！宜蘭地震 民眾清晨驚慌被搖醒

2019-08-08 05:46
看更多

熱門文章

中颱利奇馬加速又變強 5點半發海警、陸警明晨發

2019-08-07 15:49

全台有感！05:28東部海域強震 最大震度宜蘭6級

2019-08-08 05:36

利奇馬已轉中颱 一張圖看各國路徑預報

2019-08-07 10:12

利奇馬颱最快14點30分發布海警 中南部恐也在暴風圈中

2019-08-07 08:16

北市府：北部尚未進入颱風警戒範圍 北北基8日正常上班課

2019-08-07 18:12

全台超有感地震 民眾拍下驚人畫面：都瓦解了！

2019-08-08 06:09

好市多最新夯物！潮牌FILA老爹鞋只要859 連阿婆都在搶

2019-08-07 14:57

氣象局明發利奇馬陸上警報 不排除增強為強烈颱風

2019-08-07 21:56

利奇馬海上警報發布！首波警戒範圍出爐

2019-08-07 17:44

清晨規模6大地震 新竹地區最大震度4級

2019-08-08 06:12

21歲女暑假打工捐卵賺錢 竟發現罹子宮頸癌

2019-08-07 09:30

父親節一大早晃很大！宜蘭地震 民眾清晨驚慌被搖醒

2019-08-08 05:46

史上最優惠！ 達美樂歡慶30周年推出「三個大比薩799元」

2019-08-07 13:01

北投凌晨地震非岩漿噴發 氣象局︰含水層熱液崩裂岩石

2019-08-07 12:33

影／誰那麼幸運？ 花20元停車費發票中了1千萬元

2019-08-07 10:08

東部強震 氣象局：不排除還有超過規模6.0地震

2019-08-08 07:15

利奇馬逼近！ 吳德榮：北台周五慎防強風豪雨

2019-08-07 08:08

利奇馬不排除轉強颱 風雨愈晚愈大

2019-08-08 00:17

雙北、宜蘭部分區域停電 台中傳路面瓦斯外洩

2019-08-08 06:22

解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

2019-08-07 16:27

彭啟明：利奇馬將轉中颱 結構越來越完整

2019-08-07 08:22

超浮誇「小卷鋪好鋪滿」沙茶乾拌麵 台南茶飲店賣的！

2019-08-07 18:28

天使！心臟病患捷運站昏迷 北榮護理師挽袖救人

2019-08-07 17:30

颱風利奇馬逼近 北部5縣市大雨特報

2019-08-07 21:26

強震影響 台鐵宜蘭-南澳停駛、高鐵8時前列車延誤

2019-08-08 06:32

05:28東部規模6.0強震 台鐵宜蘭-南澳停駛

2019-08-08 06:01

基隆明照常上班上課 林右昌將視察抽水站加強防颱

2019-08-07 19:45

未達停班停課標準 彰化明天正常上班上課

2019-08-07 22:28

咳嗽超過一周吃藥未改善 當心可能不只是感冒

2019-08-07 15:41

地震釀新北市部分停電 八里、泰山皆傳電桿起火

2019-08-08 06:37

利奇馬升中颱！周四北部東半部慎防豪雨 周五換中南部

2019-08-07 09:17

影／嘉市今年第3度開出千萬特別獎 幸運得主消費115元

2019-08-07 11:56

命大！法鬥從六樓摔下 奇蹟只受輕傷

2019-08-07 12:19

好萌！男子從二樓看向窗外 驚見黑冠麻鷺母子

2019-08-07 10:06

新竹工程師手指伸不直 原來是板機指惹禍

2019-08-07 15:55

第17例！台南安南區公塭里添1本土登革熱病例

2019-08-07 10:29

凌晨有感地震 台北捷運巡軌後準時發車

2019-08-08 06:18

中颱利奇馬發海警 週五全天影響最劇烈

2019-08-07 18:14

美食外送app突然爆紅？「外送員月收十萬、暑假」成關鍵

2019-08-07 21:46

利奇馬颱風襲台 台北市明正常上班上課

2019-08-07 18:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top