宜蘭6級地震才剛震完4級又來 網友驚：我以為要死在這

2019-08-08 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



中央氣象局發布地震報告，今天上午5點28分，發生芮氏規模6.0有感地震。不少民眾紛紛上臉書發「地震文」報平安、關心彼此狀況，但才剛震完過一個半小時，7點2分又發生一次地震，雖比前一波震度較弱，但讓民眾直呼「地震又來了」、「剛剛又震了一次！」，也有民眾表示驚訝「我沒感覺......」。

今天上午5點28分，發生芮氏規模6.0有感地震，最大震度宜蘭縣武塔6級。 影響範圍：宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣。

因為突然其來的強震，讓很多人從睡夢中驚醒，不敢睡回去，但也有民眾發現，地震將家中的水塔震壞，並上網貼文：「早上地震水塔的排水管被震斷請問可以找誰維修呢？」貼文一出舊有水電師傅表示可以幫忙維修，但中颱利奇馬即將來襲，有民眾說「水都流光了」，要盡快修復好才能避免停水後無水可用。