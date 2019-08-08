彭啟明：利奇馬恐轉強颱 接近台灣時最強

2019-08-08 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」說，利奇馬颱風清晨5時位置在台東縣的東方約500公里海面上，七級風暴風半徑220公里，十級風80公里，持續以每小時15公里速度往北北西前進，預計明天清晨5時位置在台北的東方約230公里的海面上，大約在石垣島和宮古島中間，暴風圈將可能擴大為250公里，同時強度達到每秒48公尺，上看強烈颱風等級。

他說，利奇馬颱風走得忽快忽慢，時而偏西時而偏北，這是一個大低壓帶中內含低壓的特徵，未來接近台灣的時候，也要留意受到地形的干擾，也有可能時快時慢的變化。過去12小時中也快速成長整合，颱風眼清晰可見，預計接近台灣時，應該是颱風最強的時候。

彭啟明說，依照目前氣象局發布的颱風路徑，220或250公里的暴風圈將會在周五凌晨時碰觸陸地，要到周五晚上才會逐步脫離，留意今天上午8時30分將會發布的陸上颱風警報，如果根據目前氣象局的路徑趨勢，新竹以北到基隆，花蓮北端到宜蘭，都有機會涵蓋到颱風暴風半徑的陸上警報的警戒區，在這些區域都要提高警覺。

至於風雨的情境，彭啟明說，今天北部及東北部就會逐漸感受到風雨逐步加大，這都是屬於外圍環流的影響，到下午時，風雨就會相當顯著，原來都是間歇性的陣雨，會開始有持續的間歇降雨，空檔時間會縮短，風勢也會加強。等到周五凌晨，颱風暴風圈開始碰觸陸地，東北部及北部會相當有感。由於預測上明天上午颱風離台灣東北角最近約100-200公里，台灣不至於被最強的颱風十級暴風圈碰觸，但七級暴風半徑也是相當有威力的，預期會帶來顯著的降雨及風勢，留意上午逐步會發布的風雨預測。

颱風在周六會開始遠離，彭啟明說，周六凌晨到上午有機會陸續解除警報，不過清晨前風雨仍較大，上午起風雨將明顯趨緩。至於利奇馬東邊的科羅莎颱風，距離約1500公里，也轉為中度颱風，對台灣沒有直接影響，如何和利奇馬產生互動，仍有待觀察。

彭啟明說，中南部在這次並非颱風暴風圈影響的熱區，但還是要留意可能外圍環流的移入，所可能帶來的較大雨勢，颱風仍會帶來西南風的環流，中南部靠山區還是要留意周五下半天到周六日會帶來西南風雨勢，累積起來也可能相當可觀。而東半部這兩天要留意可能因為颱風環流的背風面，可能會產生焚風的情境。