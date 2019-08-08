今天立秋 中醫師建議百合蓮子梨子去秋燥

2019-08-08 06:59 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今天是24節氣的立秋。中醫師表示，立秋代表將邁入較為涼爽舒適的季節，但因台灣屬亞熱帶氣候，所以此時氣候感受會與節氣名稱不太一致，民眾易燥熱、火氣大外，也需注意皮膚與呼吸道保養。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，立秋是秋天的第一個節氣，屬夏、秋交替，氣侯仍是炎熱，民眾常有咳嗽、皮膚乾裂等不適情況，但從現在起至約一個半月後，日夜溫差會明顯變大。

陳潮宗說，有句俗話說「一天落雨一天涼」，意指立秋這天只要下雨過後，氣溫便會慢慢下降；台灣這幾天適逢颱風，今天應該會有雨，但日後仍得防秋老虎發威，建議衣物選擇上應注意外，有慢性支氣管炎的民眾，也須注意咳嗽、氣喘等疾病。而在運動、健身時也要做好暖身，避免流汗後吹風而感冒。

秋季燥氣容易讓人心煩困擾，陳潮宗說，若想去秋燥必須「養陰」，而養陰的重點在於留住體內水分，建議食補可吃百合、蓮子、梨子等食材，具潤肺止咳、寧心安神、降火等功用；同時避免蔥、薑、蒜等辛辣物，以免助長火氣。