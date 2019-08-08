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宜蘭強震 氣象局：一周內不排除還有超過規模6.0地震

家長看過來！兒童衣物繩帶最新規範

2019-08-08 06:44聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部標檢局指出，由國際意外事件統計顯示，兒童衣物之繩帶及拉繩易導致意外事故，包含遊戲場所的滑梯鉤絆到兜帽或頸部繩帶、行進中公車等交通工具的門鉤絆到腰部或服裝下襬繩帶等，為保護兒童衣物穿著安全，參考最新歐盟標準，修訂公布「兒童衣物安全規範－兒童衣物之繩帶與拉繩」國家標準。

標檢局表示，最新規定要求14歲以下兒童衣物繩帶及拉繩須符合特定要求，包括裝扮童裝等，本次修訂除參考歐盟標準外，並考量國內兒童的身高體型，同時參考衛生福利部國民健康署公布的台灣地區人體計測資料修訂，使標準內容對衣物的規定更符合國內幼童身高體型。

本次修訂內容共計4項，第一，在「調整絆」（如圖1）的使用上，未固定端須無鉤絆危害性的鈕扣、索樁扣及壓扣；第二，腰部從下半身往上穿之服裝（如長褲、裙子等），在沒有束緊的自然狀態，拉繩的每一端不得有長度超過20 cm之未固定端（如圖2）。

第三，袖子在長袖肘下方之拉繩、功能性繩帶或裝飾性繩帶，不得垂於袖口下方，且未固定端不得長於7.5 cm（如圖3）；第四，繫頸式的服裝只要在服裝穿著時不會留下未固定端繩帶，2條繩帶可以使用扣夾或扣件（如圖4）。標檢局提醒，選購兒童衣物時應避免過長的繩帶或拉帶，以防止意外事故發生。

標檢局提醒，選購兒童衣物時應避免過長的繩帶或拉帶，以防止意外事故發生。圖／經濟部...
標檢局提醒，選購兒童衣物時應避免過長的繩帶或拉帶，以防止意外事故發生。圖／經濟部提供
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