家長看過來！兒童衣物繩帶最新規範

2019-08-08 06:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部標檢局指出，由國際意外事件統計顯示，兒童衣物之繩帶及拉繩易導致意外事故，包含遊戲場所的滑梯鉤絆到兜帽或頸部繩帶、行進中公車等交通工具的門鉤絆到腰部或服裝下襬繩帶等，為保護兒童衣物穿著安全，參考最新歐盟標準，修訂公布「兒童衣物安全規範－兒童衣物之繩帶與拉繩」國家標準。

標檢局表示，最新規定要求14歲以下兒童衣物繩帶及拉繩須符合特定要求，包括裝扮童裝等，本次修訂除參考歐盟標準外，並考量國內兒童的身高體型，同時參考衛生福利部國民健康署公布的台灣地區人體計測資料修訂，使標準內容對衣物的規定更符合國內幼童身高體型。

本次修訂內容共計4項，第一，在「調整絆」（如圖1）的使用上，未固定端須無鉤絆危害性的鈕扣、索樁扣及壓扣；第二，腰部從下半身往上穿之服裝（如長褲、裙子等），在沒有束緊的自然狀態，拉繩的每一端不得有長度超過20 cm之未固定端（如圖2）。