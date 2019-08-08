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年近80登頂富士山 寫人生創舉

2019-08-08 00:54聯合報 台北訊

團員攻頂富士山成功後，在火山口繞行一圈合影。 圖／有行旅提供
團員攻頂富士山成功後，在火山口繞行一圈合影。 圖／有行旅提供
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一群分住在高雄、彰化、新竹與台北的熟齡族，年齡最大的近八十歲；先前自稱是「滷肉腳」的他們，憑藉著行前六次的郊山集訓、以及挑戰自我的期許與毅力，十四人昨天（七日）在清晨六點半成功登頂富士山，一睹據說可帶來好運的日出「御來光」，也在個人的人生夢想清單上留下足以自豪的紀錄。

由聯合報系有行旅舉辦的「熟齡壯遊系列—登頂富士山」旅程，今年在中、日兩位領隊一前一後隨行，及榮總骨科醫師蘇宇平的照料下，再度攻頂成功。從未有登山經驗的楊林豪，集訓時幾乎每次都到，他表示，登頂富士山是他給自己六十歲人生的挑戰，感謝有行旅的精心規畫，讓他完成目標。

「我太佩服我自己了！」住彰化的施玉好也是登山新鮮人，在第一次行程訓練時，內湖圓覺尖的長陡坡步道就讓她幾乎喘不過氣來。在先生的鼓勵和陪伴下，她努力自我訓練，多次從彰化坐高鐵北上參加訓練，體能、心肺功能、腳力進步明顯，才能跌破眾人眼鏡、登頂成功。

團員中最年長的何世雄，雖年近八十，但腳力不遜於其他人；曾在東京留學的他，也稱讚此團行前準備工作充足，讓他能無憂地完成夢想。喜歡爬山的竹科人高國棟讚嘆，富士山果然名不虛傳、十分壯觀，是一輩子一定要挑戰的目標。

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