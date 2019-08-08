八八風災10年／生回孩子 癌父獲活下去勇氣

陳振榮（前排右二）、鄭秀珍（前排右三）夫妻抱著雙胞胎兒子，昨與小林村民、醫師李茂盛（左）一起慶祝父親節。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook

十年前莫拉克風災奪走高雄小林村民陳振榮夫妻的母親與三名子女，災後夫妻倆拭去淚水，歷經千辛萬苦「把孩子生回來」；兩年多前雙胞胎誕生，讓陳振榮找回生命重心，努力為家庭奮鬥，更在莫拉克十周年當選模範父親。陳說兒子給他活下去的勇氣，他和妻子相約要好好把孩子養大。

莫拉克風災又稱八八風災，造成高雄甲仙小林村慘遭土石流掩埋滅村，三八一人死亡、十六人失蹤；陳振榮的母親及十五歲兒子、十四歲兒子、十歲女兒在這場風災喪生。

歷經6次失敗 2年前雙胞胎誕生

陳振榮在災後兩年發現罹患大腸癌，人生陷入絕境；但他自認有「傳統接代」責任，不能輕易倒下，與妻子鄭秀珍想把孩子生回來，歷經七年努力，兩年多前在台中婦產科李茂盛醫師協助下產下一對男雙胞胎。

陳振榮說，罹癌又痛失四名至親，原本失去活下去的勇氣，「兩個孩子讓我的人生重拾目標」，讓他再度感受希望與歡樂，雙胞胎的長相和個性很像過世的老大和老二。

「盼逝去的孩子投胎去好家庭」

今年莫拉克風災屆滿十周年，五十四歲的陳振榮獲高雄市甲仙區公所模範父親表揚，昨天一家四口與小林村民慶祝重生與新生的父親節；至於是否要把第三個孩子生回來？陳振榮說，妻子求子過程吃盡苦頭，不忍見她繼續受苦，「逝去的孩子算是跟他無緣，希望他們可以投胎去好家庭」。

醫師李茂盛說，當時鄭婦四十二歲，子宮外孕、剪掉輸卵管，且卵子老化，懷孕率不到兩成，經以第三代試管嬰兒技術，五次採卵才順利生下雙胞胎。

鄭秀珍說，感謝李醫師的協助，讓她覺得人生更有希望，過去所吃的苦，一切都值得了。