宜蘭第1座「室內高爾夫」在寒沐 近300吋大螢幕揮杆超痛快
隨著越來越多飯店於館內增設遊樂項目，藉此打造出「城市度假村」的氛圍，礁溪寒沐酒店今夏也於館內打造宜蘭唯一的「室內高爾夫球場」，藉由近300吋的大型螢幕，配上3D擬真的球場模擬設備，讓民眾在飯店也可以享受揮杆樂趣。
本次寒沐酒店所設置的高爾夫模擬場，設有感應器、高速攝影機等多種設備，並將擬真的球場資訊投放於近300吋的巨型螢幕上，也透過短草、長草區與沙坑等不同地面配置，增添擊球真實感。除了標準的18洞之外，還有逐洞賽、近洞、練習模式等不同賽事模式，也有多座世界級的球場可供玩家「飛去」比賽。藉由高科技的輔助，不僅可以計算出擊球的距離、角度，還可針對每一次的揮杆進行影像分析，不僅適合初學者體驗，也能有利資深球友升級實力。
現場提供有Wilson的男用球具與Cleveland Bloom的女用球具，另外球友也可使用自己的球具上場。也因為模擬場就位於吧台旁，因此同行者也可以點些輕食、飲品助興。模擬場採計時制，30分鐘～2小時皆可，費用自400元起，18洞則是880元，都可提供簡易的基礎教學。另外也有60分鐘暢打券買10送2，或是期間限定的酒飲加購方案。
除了高爾夫模擬場之外，寒沐亦有推出「鵝食遊記」的桌菜料理。以宜蘭白羅曼鵝為主角，搭配上多種宜蘭在地小吃，加上韓式、越式等不同調理手法，呈現出多種變化的鵝肉創意料理。例如「水晶冷蔬鵝肉香」，以越式春捲皮包裹現片鵝肉、生菜與甜麵醬，帶有清爽的夏日風情；「鵝鬆脆香酥甜筒」則是將鵝肉與多種佐料，裝盛於脆皮甜筒之中上桌；至於「砂鍋韓風半月鵝」，將裹粉油炸的鵝腿，配上韓式辣醬、生雞蛋於砂鍋內拌炒，屬於辣中帶甜的韓式滋味。另外同套上場的，還有甜醬嫩粉腸、宜蘭紅燒肉、塭底鹽烤台灣鯛等多種具有在地特色的小吃，全套10人份，8,000元。
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