宜蘭第1座「室內高爾夫」在寒沐 近300吋大螢幕揮杆超痛快

2019-08-07 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



隨著越來越多飯店於館內增設遊樂項目，藉此打造出「城市度假村」的氛圍，礁溪寒沐酒店今夏也於館內打造宜蘭唯一的「室內高爾夫球場」，藉由近300吋的大型螢幕，配上3D擬真的球場模擬設備，讓民眾在飯店也可以享受揮杆樂趣。

本次寒沐酒店所設置的高爾夫模擬場，設有感應器、高速攝影機等多種設備，並將擬真的球場資訊投放於近300吋的巨型螢幕上，也透過短草、長草區與沙坑等不同地面配置，增添擊球真實感。除了標準的18洞之外，還有逐洞賽、近洞、練習模式等不同賽事模式，也有多座世界級的球場可供玩家「飛去」比賽。藉由高科技的輔助，不僅可以計算出擊球的距離、角度，還可針對每一次的揮杆進行影像分析，不僅適合初學者體驗，也能有利資深球友升級實力。

現場提供有Wilson的男用球具與Cleveland Bloom的女用球具，另外球友也可使用自己的球具上場。也因為模擬場就位於吧台旁，因此同行者也可以點些輕食、飲品助興。模擬場採計時制，30分鐘～2小時皆可，費用自400元起，18洞則是880元，都可提供簡易的基礎教學。另外也有60分鐘暢打券買10送2，或是期間限定的酒飲加購方案。