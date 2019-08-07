C肝患者三成無症狀 陪爸爸篩檢當作父親節禮物

2019-08-07 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



長照講求在地化，肝炎防治更必須在地化。台灣肝臟學術文教基金會以「肝炎防治在地化」模式鎖定南台灣B、C肝高盛行區，與當地衛生所、高醫攜手合作，終於讓高雄桃源區成為全國第一個微根除C肝的地區。

高雄醫學大學附設醫院肝膽胰內科教授戴嘉言說，高雄市桃源區為C型肝炎高盛行區，針對當地五百名居民篩檢報告發現，盛行率達21.6%，平均每五人就有一人曾經罹患過或現在是C肝患者。由於當地醫療資源有限、交通不便，僅一成患者知道自身罹患C型肝炎，對於肝炎認知相當不足。

國內肝膽胰臟內科權威、高雄醫學大學副校長余明隆教授說明，以往C肝研究並不多，以為全台盛行率僅0.9至1%，但實際上部分偏遠鄉鎮則高達10%以上。高醫團隊曾至高雄梓官鄉篩檢，意外發現，當地C肝盛行率高達三成，為全台第二高。

為此，近20年來，高醫團隊持續走訪偏遠鄉鎮，走遍全台74個鄉鎮市，近12萬人接受篩檢，推廣「防治在地化」模式，提高篩檢、診斷與治療資源的可近性，並繪製全台C型肝炎地圖，

以高雄桃源為例，高醫與衛生所總動員，盤點常住人口1073人，逐一聯繫，並設立常駐篩檢站，提供機動性到宅篩檢，服務到家，打造出全國第一個微根除C肝的地區，九成九篩檢率、九成五治療率，防治成效卓越。

戴嘉言說明，經調查發現，在高盛行區，約有五成感染者不知自身感染C肝病毒，但在非盛行地區，則只有兩成五患者不知自己被感染，建議國健署將資源投入高盛行率地區，找到更多患者。

戴嘉言教授提醒，高盛行地區居民應該提高警覺，高危險群者30歲以上要接受過一次C肝篩檢，若為一般民眾，則45歲以上要接受過一次C肝篩檢。超過三成以上C肝患者並無症狀，甚至肝指數正常，必須藉由血液篩檢，才能得知是否感染。