親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱利奇馬恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

嚴防豪雨！利奇馬威力持續增強 不排除升級強颱

美股道瓊早盤暴跌逾400點 全球債市衰退警鈴大作

美食外送app突然爆紅？「外送員月收十萬、暑假」成關鍵

2019-08-07 21:46聯合新聞網 綜合報導

近期共享式美食外送服務越來越紅，不只是下訂單的用戶增加，也有許多人加入服務團隊。...
近期共享式美食外送服務越來越紅，不只是下訂單的用戶增加，也有許多人加入服務團隊。示意圖／聯合報系資料照
分享

近期共享式美食外送服務越來越紅，不只是下訂單的用戶增加，也有許多人加入服務團隊，馬路上不時可以看到外送員「車聚」，同時停紅燈或是在餐廳外等餐。一名網友在PTT上形容，幾個月前都還不知道有美食外送app，卻突然路上都是外送員，納悶「發生了什麼事」。

這名網友在PTT上以「熊貓（foodpanda）跟Uber Eats是怎紅起來的」為題，稱自己幾個月前根本不知道有這兩家，路上也沒看過外送員，最近卻突然爆紅，因此上網請益網友是什麼原因造成的。

外送員「月收十萬」爆紅

有網友指出，外送服務並不是最近才出現，美食外送早在幾年前就開始服務，甚至經常找網紅、youtuber業配廣告。近期因foodpanda主打成為外送員可「月入十萬」，才讓該品牌討論度瞬間飆高，吸引許多人投入外送服務工作，而外送員在路上也成為免費的廣告招牌，讓品牌一直在消費者前維持超高曝光效果。

暑假來臨學生兼職

此外，據網友分析，外送員數量的急遽增加，也與正值暑假有關，加入服務團隊門檻相對較低，只要會騎車即可接單，因此吸引不少想短期打工的學生應徵。再加上工作性質彈性，也沒有硬性上下班時間，還有不少媽媽會帶小孩上工，亦或是在街頭看到騎「單車」的外送員。

共享式服務喚醒消費需求

「需求是可以被創造出來的」，網友認為外送服務早就有了，差別在於「共享式」的外送服務是近年來才發展成功，現在店家沒有聘僱外送員一樣能接需外送的訂單，而外送員也不用被綁在某一家店、擔心沒有訂單可以跑，加上提供消費者選擇的店家與餐點更是翻倍式在成長中。因此不是這兩年才發展出需求，而是科技進步使原來的潛在需求能夠被實現。

懶經濟與成功的促銷

除了上述原因，網友點出，美食外送服務不時推出的外送費折扣，也是吸引消費者下單的因素，消費者一筆訂單僅需支付約30元的外送費，而台灣的外食族龐大，網友描述「光是下雨天、天氣熱、找停車位、店家客滿、沒冷氣吹，這幾點就可以讓一堆人選擇叫外送了」，因此在年輕市場與懶人族群中打造出新市場與大商機，但也有人猜測，此僅為一窩蜂現象，一年後「車聚」恐越來越少見，會慢慢恢復正常的數量。

近期共享式美食外送服務越來越紅，不只是下訂單的用戶增加，也有許多人加入服務團隊。...
近期共享式美食外送服務越來越紅，不只是下訂單的用戶增加，也有許多人加入服務團隊。示意圖／聯合報系資料照
分享

PTTuber eatsFoodpanda
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

七夕內政部新編故事宣傳玉山新基地台 首長這麼回

2019-08-07 19:38

C肝患者三成無症狀 陪爸爸篩檢當作父親節禮物

2019-08-07 22:50

女人要有氣質重點不在外表 而是養成3種習慣

2019-08-07 21:42

兒時摔到下顎退縮 少女暴牙臉歪進食難還睡到停止呼吸

2019-08-07 21:04

手機控制腦部迴路 可望偵測疾病

2019-08-07 19:10

大學半工半讀關節腫痛當扭傷 如今手變形悔不當初

2019-08-07 18:49

一萬兩千名幼童報名海巡營 錄取率比國考還低

2019-08-07 17:55

天使！心臟病患捷運站昏迷 北榮護理師挽袖救人

2019-08-07 17:30

吃巧克力降憂鬱？ 研究：黑的才有效

2019-08-07 17:12

高雄桃源區微根除C肝 衛福部加碼10億再治療1萬名患者

2019-08-07 16:55

「能不能不要通知爸媽？」 同志結婚了卻不敢出櫃

2019-08-07 16:48

同志尋愛…7成在手機App找到伴 老同志成情場邊緣人

2019-08-07 16:41

冷氣機漏水怎麼辦好？ 機靈外傭一招防「水災」

2019-08-07 16:31

解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

2019-08-07 16:27

50歲婦不明原因突失聰 中醫輔助幫她找回部分聽力

2019-08-07 16:15

60歲婦上廁所子宮掉出來 微創尿路懸吊手術改善漏尿

2019-08-07 16:10

柚子入餡好滋味 農糧署為糕餅業推銷

2019-08-07 16:06

別只看功效！天天敷小心爛痘 挑面膜3大眉角

2019-08-07 16:02

新竹工程師手指伸不直 原來是板機指惹禍

2019-08-07 15:55

阿嬤安養院臥床多年卻骨折 檢查才知竟是嚴重骨鬆

2019-08-07 15:48

人類馴化天氣？ 氣候工程的新形態

2019-08-07 15:44

咳嗽超過一周吃藥未改善 當心可能不只是感冒

2019-08-07 15:41

大雷雨來襲！高雄市、屏東縣慎防雷擊、淹水

2019-08-07 15:18

好市多最新夯物！潮牌FILA老爹鞋只要859 連阿婆都在搶

2019-08-07 14:57

其實危險很浪漫 邱澤：愈接近那一瞬間 愈覺得自己活著

2019-08-07 14:50

失智嬤誤吞別針 尖針插胃壁釀胃出血

2019-08-07 14:42

獎金500萬 家樂福徵食物轉型提案

2019-08-07 14:25

她腿部痠痛無力 竟是副甲狀腺機能亢進引起

2019-08-07 14:20

暑假熬夜追劇玩手機 15歲國中生得痔瘡

2019-08-07 14:13

熟齡肉腳攻頂富士山 乍見「御來光」

2019-08-07 14:10

全國第一個 高雄桃源微根除C肝

2019-08-07 14:07

牙齒美白產品 6件有1件標示或成分不合格

2019-08-07 14:05

單身4千、已婚5千 租金補貼9月上路

2019-08-07 13:32

來自歐陸的彼端—柴科夫斯基之三大舞劇

2019-08-07 13:22

今晨地震跟火山活動有關？ 氣象局回應了

2019-08-07 12:51

影／打手遊、用3C過度 國中生眼部黃斑皺褶

2019-08-07 12:43

演前票房慘演時滿座 兩張圖說明表演藝術界真相

2019-08-07 12:42

跌倒致下顎骨歪斜 顳顎治療助大三女變正妹

2019-08-07 12:42

三大男高音之一卡列拉斯將到屏東 12日起卡友可先搶票

2019-08-07 12:40
看更多

熱門文章

中颱利奇馬加速又變強 5點半發海警、陸警明晨發

2019-08-07 15:49

利奇馬已轉中颱 一張圖看各國路徑預報

2019-08-07 10:12

利奇馬颱最快14點30分發布海警 中南部恐也在暴風圈中

2019-08-07 08:16

利奇馬颱風 明後天離台灣最近

2019-08-07 00:03

北市府：北部尚未進入颱風警戒範圍 北北基8日正常上班課

2019-08-07 18:12

好市多最新夯物！潮牌FILA老爹鞋只要859 連阿婆都在搶

2019-08-07 14:57

利奇馬海上警報發布！首波警戒範圍出爐

2019-08-07 17:44

21歲女暑假打工捐卵賺錢 竟發現罹子宮頸癌

2019-08-07 09:30

影／誰那麼幸運？ 花20元停車費發票中了1千萬元

2019-08-07 10:08

每日星座運勢／牡羊運勢貴人助力強 桃花運強強滾

2019-08-07 00:00

史上最優惠！ 達美樂歡慶30周年推出「三個大比薩799元」

2019-08-07 13:01

北投凌晨地震非岩漿噴發 氣象局︰含水層熱液崩裂岩石

2019-08-07 12:33

利奇馬逼近！ 吳德榮：北台周五慎防強風豪雨

2019-08-07 08:08

解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

2019-08-07 16:27

氣象局明發利奇馬陸上警報 不排除增強為強烈颱風

2019-08-07 21:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top