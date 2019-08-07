美食外送app突然爆紅？「外送員月收十萬、暑假」成關鍵

2019-08-07 21:46 聯合新聞網 綜合報導



近期共享式美食外送服務越來越紅，不只是下訂單的用戶增加，也有許多人加入服務團隊。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

近期共享式美食外送服務越來越紅，不只是下訂單的用戶增加，也有許多人加入服務團隊，馬路上不時可以看到外送員「車聚」，同時停紅燈或是在餐廳外等餐。一名網友在PTT上形容，幾個月前都還不知道有美食外送app，卻突然路上都是外送員，納悶「發生了什麼事」。

這名網友在PTT上以「熊貓（foodpanda）跟Uber Eats是怎紅起來的」為題，稱自己幾個月前根本不知道有這兩家，路上也沒看過外送員，最近卻突然爆紅，因此上網請益網友是什麼原因造成的。

外送員「月收十萬」爆紅

有網友指出，外送服務並不是最近才出現，美食外送早在幾年前就開始服務，甚至經常找網紅、youtuber業配廣告。近期因foodpanda主打成為外送員可「月入十萬」，才讓該品牌討論度瞬間飆高，吸引許多人投入外送服務工作，而外送員在路上也成為免費的廣告招牌，讓品牌一直在消費者前維持超高曝光效果。

暑假來臨學生兼職

此外，據網友分析，外送員數量的急遽增加，也與正值暑假有關，加入服務團隊門檻相對較低，只要會騎車即可接單，因此吸引不少想短期打工的學生應徵。再加上工作性質彈性，也沒有硬性上下班時間，還有不少媽媽會帶小孩上工，亦或是在街頭看到騎「單車」的外送員。

共享式服務喚醒消費需求

「需求是可以被創造出來的」，網友認為外送服務早就有了，差別在於「共享式」的外送服務是近年來才發展成功，現在店家沒有聘僱外送員一樣能接需外送的訂單，而外送員也不用被綁在某一家店、擔心沒有訂單可以跑，加上提供消費者選擇的店家與餐點更是翻倍式在成長中。因此不是這兩年才發展出需求，而是科技進步使原來的潛在需求能夠被實現。

懶經濟與成功的促銷

除了上述原因，網友點出，美食外送服務不時推出的外送費折扣，也是吸引消費者下單的因素，消費者一筆訂單僅需支付約30元的外送費，而台灣的外食族龐大，網友描述「光是下雨天、天氣熱、找停車位、店家客滿、沒冷氣吹，這幾點就可以讓一堆人選擇叫外送了」，因此在年輕市場與懶人族群中打造出新市場與大商機，但也有人猜測，此僅為一窩蜂現象，一年後「車聚」恐越來越少見，會慢慢恢復正常的數量。