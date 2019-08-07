親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱利奇馬恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

5千人連署提徵空屋稅 何以換來一場空？

蔡政府廢印花稅 吳敦義：民進黨「一殺要殺十六個！」

手機控制腦部迴路 可望偵測疾病

2019-08-07 19:10台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

只要用手機就可以偵測腦部神經迴路，進而揭發疾病！最新研究指出，科學家研發特殊設計的植入裝置，只要植入腦部便可利用手機無線偵測腦部神經迴路，可望應用於偵測人類神經方面的疾病。

手機控制腦神經迴路

根據《紐約郵報》的報導，南韓科學技術院與美國華盛頓大學的研究學者5日宣布，只要使用類似藥筒的特殊植入裝置並連上藍芽，便可透過智慧型手機來偵測腦部的特定神經元。

目前這項新的科技僅被適用於老鼠上，科學家透過探針將植入裝置放入老鼠的腦袋中，接著利用智慧型手機，控制植入裝置中的藥物量以及光學變化，藉此控制老鼠腦部的神經迴路，在個實驗中，科學家甚至可以自由操控老鼠的動作。

可望應用於探測疾病

根據《每日科學》的報導，腦部的神經迴路控制人的壓力、憂鬱、成癮、以及痛覺等神經失調。研究人員表示，未來預計將進一步打造可以用來臨床診斷的腦部植入裝置，並應用於偵測神經相關疾病，例如帕金森氏症、阿茲海默症、成癮症與憂鬱症等。

研究者表示，工程師與神經精科學家花了3年的時間才打造出這個腦部植入裝置，在此之前，此類研究需要使用笨重的金屬管以及光纖技術，既不持久還可能損壞腦部。在這個實驗的成功後，未來可望應用於偵測人類的精神疾病，甚至是研發新的療法。

【更多精采內容，詳見

憂鬱症華盛頓帕金森氏症
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

天使！心臟病患捷運站昏迷 北榮護理師挽袖救人

2019-08-07 17:30

解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

2019-08-07 16:27

七夕內政部新編故事宣傳玉山新基地台 首長這麼回

2019-08-07 19:38

大學半工半讀關節腫痛當扭傷 如今手變形悔不當初

2019-08-07 18:49

一萬兩千名幼童報名海巡營 錄取率比國考還低

2019-08-07 17:55

吃巧克力降憂鬱？ 研究：黑的才有效

2019-08-07 17:12

高雄桃源區微根除C肝 衛福部加碼10億再治療1萬名患者

2019-08-07 16:55

「能不能不要通知爸媽？」 同志結婚了卻不敢出櫃

2019-08-07 16:48

同志尋愛…7成在手機App找到伴 老同志成情場邊緣人

2019-08-07 16:41

冷氣機漏水怎麼辦好？ 機靈外傭一招防「水災」

2019-08-07 16:31

50歲婦不明原因突失聰 中醫輔助幫她找回部分聽力

2019-08-07 16:15

60歲婦上廁所子宮掉出來 微創尿路懸吊手術改善漏尿

2019-08-07 16:10

柚子入餡好滋味 農糧署為糕餅業推銷

2019-08-07 16:06

別只看功效！天天敷小心爛痘 挑面膜3大眉角

2019-08-07 16:02

新竹工程師手指伸不直 原來是板機指惹禍

2019-08-07 15:55

阿嬤安養院臥床多年卻骨折 檢查才知竟是嚴重骨鬆

2019-08-07 15:48

人類馴化天氣？ 氣候工程的新形態

2019-08-07 15:44

咳嗽超過一周吃藥未改善 當心可能不只是感冒

2019-08-07 15:41

大雷雨來襲！高雄市、屏東縣慎防雷擊、淹水

2019-08-07 15:18

好市多最新夯物！潮牌FILA老爹鞋只要859 連阿婆都在搶

2019-08-07 14:57

其實危險很浪漫 邱澤：愈接近那一瞬間 愈覺得自己活著

2019-08-07 14:50

失智嬤誤吞別針 尖針插胃壁釀胃出血

2019-08-07 14:42

獎金500萬 家樂福徵食物轉型提案

2019-08-07 14:25

她腿部痠痛無力 竟是副甲狀腺機能亢進引起

2019-08-07 14:20

暑假熬夜追劇玩手機 15歲國中生得痔瘡

2019-08-07 14:13

熟齡肉腳攻頂富士山 乍見「御來光」

2019-08-07 14:10

全國第一個 高雄桃源微根除C肝

2019-08-07 14:07

牙齒美白產品 6件有1件標示或成分不合格

2019-08-07 14:05

單身4千、已婚5千 租金補貼9月上路

2019-08-07 13:32

來自歐陸的彼端—柴科夫斯基之三大舞劇

2019-08-07 13:22

今晨地震跟火山活動有關？ 氣象局回應了

2019-08-07 12:51

影／打手遊、用3C過度 國中生眼部黃斑皺褶

2019-08-07 12:43

演前票房慘演時滿座 兩張圖說明表演藝術界真相

2019-08-07 12:42

跌倒致下顎骨歪斜 顳顎治療助大三女變正妹

2019-08-07 12:42

三大男高音之一卡列拉斯將到屏東 12日起卡友可先搶票

2019-08-07 12:40

七夕談理想對象 長髮披肩、3師吃香？專家：別太理想化

2019-08-07 12:39

北投凌晨地震非岩漿噴發 氣象局︰含水層熱液崩裂岩石

2019-08-07 12:33

新北抽驗14款抗菌襪 5款無抗菌性

2019-08-07 12:18

全面警戒中颱利奇馬 新北首座滑草場啟用活動延後

2019-08-07 12:11
看更多

熱門文章

中颱利奇馬加速又變強 5點半發海警、陸警明晨發

2019-08-07 15:49

利奇馬已轉中颱 一張圖看各國路徑預報

2019-08-07 10:12

利奇馬颱最快14點30分發布海警 中南部恐也在暴風圈中

2019-08-07 08:16

利奇馬颱風 明後天離台灣最近

2019-08-07 00:03

超商飲料抽抽樂10次都89折！他哀怨發文釣出神人傳授秘訣

2019-08-06 19:53

北市府：北部尚未進入颱風警戒範圍 北北基8日正常上班課

2019-08-07 18:12

好市多最新夯物！潮牌FILA老爹鞋只要859 連阿婆都在搶

2019-08-07 14:57

利奇馬海上警報發布！首波警戒範圍出爐

2019-08-07 17:44

好市多可以買房還4萬元有找 網直呼「終於不是夢了！」

2019-08-06 20:44

21歲女暑假打工捐卵賺錢 竟發現罹子宮頸癌

2019-08-07 09:30

影／誰那麼幸運？ 花20元停車費發票中了1千萬元

2019-08-07 10:08

每日星座運勢／牡羊運勢貴人助力強 桃花運強強滾

2019-08-07 00:00

心理專家分析：因3種原因而交往的情侶 最容易分手

2019-08-06 21:39

北投凌晨地震非岩漿噴發 氣象局︰含水層熱液崩裂岩石

2019-08-07 12:33

史上最優惠！ 達美樂歡慶30周年推出「三個大比薩799元」

2019-08-07 13:01

利奇馬逼近！ 吳德榮：北台周五慎防強風豪雨

2019-08-07 08:08

解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

2019-08-07 16:27

彭啟明：利奇馬將轉中颱 結構越來越完整

2019-08-07 08:22

影／巷弄限速30公里看日本怎麼做 學者：執法是關鍵

2019-08-06 20:49

撒錢補助大破功！去年11億救國旅 結果三大指標衰退

2019-08-06 20:29

利奇馬升中颱！周四北部東半部慎防豪雨 周五換中南部

2019-08-07 09:17

天使！心臟病患捷運站昏迷 北榮護理師挽袖救人

2019-08-07 17:30

好萌！男子從二樓看向窗外 驚見黑冠麻鷺母子

2019-08-07 10:06

命大！法鬥從六樓摔下 奇蹟只受輕傷

2019-08-07 12:19

影／嘉市今年第3度開出千萬特別獎 幸運得主消費115元

2019-08-07 11:56

大雷雨來襲！高雄市、屏東縣慎防雷擊、淹水

2019-08-07 15:18

開幕用餐現省1000！「樂軒」打造百萬烤爐　3種和牛套餐可以選

2019-08-06 23:10

鬼月拍賣凶宅李婦得標 她說「對農曆鬼月沒禁忌」

2019-08-07 13:46

【母子之間】炊煙／歡喜冤家

2019-08-07 06:00

冷氣機漏水怎麼辦好？ 機靈外傭一招防「水災」

2019-08-07 16:31

咳嗽超過一周吃藥未改善 當心可能不只是感冒

2019-08-07 15:41

【家人關係】番薯葉／我們一起溜滑梯

2019-08-07 06:00

利奇馬轉中颱下午發布海警 估影響到周六

2019-08-07 14:28

【生活點滴】洪彩鑾／用陽光的幸福味道待客

2019-08-07 06:00

新竹工程師手指伸不直 原來是板機指惹禍

2019-08-07 15:55

10天了！廣原小熊等不到媽媽 林務單位將照養擇時野放

2019-08-07 15:18

建構全台美鐵道文化 林佳龍：4年分批修繕南迴線9車站

2019-08-07 11:58

中颱利奇馬來勢洶洶！全聯「菜價」凍漲 備貨增3倍做足準備

2019-08-07 15:19

花蓮慈濟醫院 細胞治療造福東台灣

2019-08-06 23:53

因應利奇馬颱風來襲 新北準備1500沙包待命

2019-08-07 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top