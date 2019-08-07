手機控制腦部迴路 可望偵測疾病

2019-08-07 19:10 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



只要用手機就可以偵測腦部神經迴路，進而揭發疾病！最新研究指出，科學家研發特殊設計的植入裝置，只要植入腦部便可利用手機無線偵測腦部神經迴路，可望應用於偵測人類神經方面的疾病。

手機控制腦神經迴路

根據《紐約郵報》的報導，南韓科學技術院與美國華盛頓大學的研究學者5日宣布，只要使用類似藥筒的特殊植入裝置並連上藍芽，便可透過智慧型手機來偵測腦部的特定神經元。

目前這項新的科技僅被適用於老鼠上，科學家透過探針將植入裝置放入老鼠的腦袋中，接著利用智慧型手機，控制植入裝置中的藥物量以及光學變化，藉此控制老鼠腦部的神經迴路，在個實驗中，科學家甚至可以自由操控老鼠的動作。

可望應用於探測疾病

根據《每日科學》的報導，腦部的神經迴路控制人的壓力、憂鬱、成癮、以及痛覺等神經失調。研究人員表示，未來預計將進一步打造可以用來臨床診斷的腦部植入裝置，並應用於偵測神經相關疾病，例如帕金森氏症、阿茲海默症、成癮症與憂鬱症等。

研究者表示，工程師與神經精科學家花了3年的時間才打造出這個腦部植入裝置，在此之前，此類研究需要使用笨重的金屬管以及光纖技術，既不持久還可能損壞腦部。在這個實驗的成功後，未來可望應用於偵測人類的精神疾病，甚至是研發新的療法。

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