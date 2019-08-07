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大學半工半讀關節腫痛當扭傷 如今手變形悔不當初

2019-08-07 18:49聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市41歲劉姓女子從小罹患乾癬，一直控制良好，但大學時半工半讀可能壓力過大，乾癬大爆發，四肢和身體出現大片紅疹並不斷脫屑，後來又出現關節腫痛症狀，以為是扭傷，分別向皮膚科和復健、中醫傷科求診治療，直到手部關節嚴重變形，轉到免疫風濕科治療，才發現與乾癬有關，手部嚴重變形無法回復，懊悔不已。

劉小姐表示，現在乾癬已治療好，但手部變形只要輕輕一碰就會很痛，而且手指要做旋轉的動作都有困難，例如口渴想要開飲料罐時，沒有辦法自己開一定要找人幫忙；穿衣服的鈕扣也無法扣；甚至騎摩托車時也無法轉把手，悔不當初出現關節痠痛沒有提早正確治療。

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫中心疾病管理及資料科學研究室主任邱瑩明說，乾癬經過免疫治療，皮膚的病灶幾乎完全消失，關節炎變形，經治療仍無法復原。

邱瑩明說，乾癬性關節炎屬於自體免疫疾病，病患的免疫系統出了問題，攻擊自己身體的正常組織，造成皮膚乾癬以及關節發炎；其特別好發於手指或腳趾的關節。有時候乾癬性關節炎會造成整隻手指或腳趾嚴重的腫脹，有的病患會有所謂的接骨點病變，也就是在腳底、腳跟等肌腱與骨頭相連的地方產生發炎。

邱瑩明指出，乾癬性關節炎的可怕在於皮膚症狀可以治療後改善，但已變形的關節無法回復，應而建議病患在有乾癬又出現關節腫脹或疼痛症狀時，一定要到免疫相關科別積極治療。

劉小姐手部關節嚴重變形，無法握拳，也沒有辦法扭開瓶蓋。圖／中國附醫提供
劉小姐手部關節嚴重變形，無法握拳，也沒有辦法扭開瓶蓋。圖／中國附醫提供
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