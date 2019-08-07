迎戰利奇馬！網購「防颱專區」最低下殺3折起 颱風必囤即食美食冠軍就是它

2019-08-07 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



利奇馬颱風逼近台灣，許多人忙著張羅防颱商品囤貨，網購平台也紛紛啟動「防颱專區」，折扣最低下殺3折起，尤其正值中元節食品熱銷大檔，箱購礦泉水、飲料、泡麵、零食等買氣將再攀高峰。

Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城防颱相關商品熱搜翻倍，並設置豪雨來襲防災懶人包、豪雨必備補給專區，相關商品備貨量增加4成，讓消費者免出門就可一站購足。

以往颱風期間買氣最快浮現的商品包括水、零食、泡麵、米等，近年來覆熱即食品在包裝、製作技術上的精進，也讓美味與保鮮程度大幅提升，簡單加熱就能輕鬆上桌，成為颱風天的新熱門。Yahoo奇摩購物中心盤點必囤颱風即食美食TOP 5，由Mos摩斯漢堡日式辣味咖哩調理包奪下冠軍寶座，其次分別為花蓮家咖哩南洋咖哩板腱牛肉調理包、味王咖哩牛肉調理包、台北士東市場123高麗菜豬肉水餃、艾其肯人蔘糯米雞湯。

momo購物網啟動「防颱特輯」專區，網羅雨具、瓶裝水、食品、停電3C用品、災後清潔等下殺5折起。momo購物網表示，往年每逢颱風與豪大雨來襲，雨具銷售即會飆升約5成，同時也讓雨具熱銷排行大洗牌，專利機能型雨衣會迅速登上熱銷榜冠軍，具背包設計的雨衣也大受機車騎士歡迎，熱銷亞軍則為輕便攜帶的雨鞋套；颱風也帶動家庭常備食品與大容量瓶裝水的銷售較平日成長3成，時值中元促銷檔期，箱購每朝健康綠茶、氣泡水、統一肉燥麵、味味A排骨雞麵與台酒花雕雞麵都是消費者鎖定的目標。

生活市集近日雨傘、雨衣等熱搜度平均成長超過2倍，防淹水科技沙包的銷量更是翻倍成長，即日起推出「防颱懶人包」專區，精選雨具、儲備糧食、救急電器、居家修繕等數百款商品最低3折起，免運送到家。本周最熱銷的商品為防身強光變焦手電筒，近一周平均銷量成長6.6倍；因應風災可能造成停電，移動式水冷扇、攜帶式冷氣也晉升熱銷排行榜，近一周銷量大幅成長3倍，其中主打方便攜帶、可使用USB充電的新升級攜帶移動式冰冷扇近一周熱銷超過500組。