天使！心臟病患捷運站昏迷 北榮護理師挽袖救人

2019-08-07 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



天使！於北榮服務的護理師江慧婕，上個月初某日下午，搭乘捷運赴醫院值班，得知有患者心臟病發，她未多想立即發揮救人本能，協助急救、使用AED給予心臟電擊，一路CPR直到救護人員抵達，最後患者幸運被救回，北捷對此感到感激，不僅贈與感謝狀，還提供免費搭乘捷運50次的票券。

「擔任護理人員是件十分有意義的工作！」江慧婕說，上個月11日大約下午2點，她於西門站準備搭乘捷運上班，當時站務人員正在與119救護人員通話，提及有患者心臟病發，昏倒在電扶梯上，盼救護人員能立即提供協助，她則不假思索立即與站務人員表明身份，表示自己能提供協助。

她與站務人員攜手合作，將患者移至捷運站內空曠的區域，發揮急救的技巧並接上自動體外心臟電擊去顫器（AED）施予心臟電擊，直到救護人員到達後接手，最後患者獲救，對於能及時提供協助，且能挽回一條生命，她也說「深感欣慰」。

台北榮總護理部主任明金蓮表示，江慧婕從事護理工作30年，發揮護理救人的天職，將予以獎勵，並期勉所有護理人員，無論在何時何地，都可發揮愛心與專業，協助需要幫助的人。