高雄桃源區微根除C肝 衛福部加碼10億再治療1萬名患者

2019-08-07 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



C肝新藥問世能有效消滅C肝，衛福部健保署將天價C肝藥納給付，喊出2025年全面消滅C肝，高盛行率的偏鄉與原鄉為優先投藥對象，台灣肝臟學術文教基金會今發表成果，高雄桃源區成為全台首個「微根除」C肝區域，篩檢率達99％、治療率達95％，衛福部也喊出加碼預算至80億，盼今年底能再增加1萬名C肝給付。

根據國家C肝旗艦辦公室推估，台灣約有40萬名慢性C肝患者，根據消除C肝的目標，鎖定需要治療約有32萬人，其中約有8萬多人曾接受過干擾素治療，並成功清除C肝病毒，扣除近年接手C肝口服新藥的患者，尚有21萬人需要治療。

衛福部去年啟動山地型原鄉C型肝炎完治試辦計畫，與地方衛生局合作，C肝盛行率高的嘉義縣阿里山鄉、高雄市桃源區、花蓮縣秀林鄉及花蓮縣卓溪鄉等4個山地型原鄉，進行在地篩檢與在地治療模式。

衛福部長陳時中今揭曉4原鄉的期中成果，嘉義縣阿里山鄉篩檢率96.5％、診斷率90.4％、治療率90.5％，高雄市桃源區已達到95.1％篩檢率、診斷率達100％、94.4％，花蓮縣秀林鄉篩檢率54％、診斷率46.5％、治療率32.5％，花蓮縣卓溪鄉篩檢率78.6%、診斷率51.2％、治療率67.7％。

高雄醫學大學副校長余明隆表示，阿里山鄉與桃源鄉都已達到「微根除」的目標，係指90％以上篩檢率、80％治療率，其中高雄市桃源鄉的效果最好，他說，一旦達到微根除，每年新診斷患者將能減少90％，死亡率降低65％，目前每年台灣約有1.2萬人因C肝死亡，死亡率將因微根除降至每年8000至9000人，未來希望台灣每年因C肝死亡人數可以降至3000人以下。