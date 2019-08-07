「能不能不要通知爸媽？」 同志結婚了卻不敢出櫃

今天是七夕情人節。台灣從5月24日通過同婚專法，至今已有數千對同志伴侶登記結婚，但不少想婚同志在茫茫人海找到執子偕老的另一半了，卻因不敢跟親人、同事出櫃而遲未結婚，或是婚後繼續假裝成單身男女。

內政部曾在同婚專法上路滿月時，統計有1173對同性伴侶登記結婚，包含男性383對、女性790對，但也有2對閃婚不久即「閃離」。據了解，其中一對屏東縣同婚伴侶，因未徵得家人的同意，最後辦理離婚手續收場。

現年35歲的男同志阿光（化名），也有一位相愛超過10年的伴侶。阿光說，自己雖未向家人出櫃，但爸媽皆支持同婚，「再給我一點時間，出櫃是早晚的事」，但另一半家庭卻因信仰緣故，早表明不認同同志關係。兩人儘管想婚、也有意透過領養或人工代孕生孩子，至今卻連「提親」這步都跨不出去。

也有一位50多歲的男同志小剛（化名）， 因交往近20年的男友是公務員，兩人也深知「現在結婚可能是自找麻煩」，打算等男友退休前一個月再結婚，延遲履行自己的法定權利，降低出櫃風險。

事實上，台灣雖已給同志朋友結婚的法定權益，但「結婚≠出櫃」，同志伴侶共築家庭前，如何尋求社會及家人的認同及支持，仍是一大難題。

台灣同志諮詢熱線協會理事喀飛表示，曾遇有同志友人與伴侶開心到戶政事務所登記結婚，結果承辦人員提及「登記完後會寄通知給戶長」，兩人當場愣住、猶豫不決。後來雖下定決心結婚，但事後又再打給戶政機關求情：「能不能不要通知爸媽？」

不過作家顏擇雅表示，父母往往是同志最難出櫃的對象。主因不只是家人保守，而是這也會為父母帶來出櫃困擾，「要跟別人說，我的小孩是同志，一向不容易。」且親友圈一人知道，等於全部知曉，以後伴侶是否參加家族活動？會不會婆媳問題？不只同志，連父母都要做足心理準備。

顏擇雅表示，有的家庭是支援系統，但也有家人只會「背後嚼舌根」。同志伴侶可視終身大事為「單純兩個人的結合，而不是兩家」，遷出戶口，只結婚，不出櫃，也去除姻親困擾，不失是一種選擇。

但台灣同志諮詢熱線協會社工主任鄭智偉說，結婚登記無可迴避在戶口名簿、戶籍謄本上揭露已婚身份，且後續申請婚假等權利時，也可能被迫向主管出櫃，在部分傳統、保守的職場上，就怕受到霸凌或升遷卡關。