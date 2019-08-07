日月光張媽媽基金會舉辦一日遊 罕病、家扶兒拓展生活

2019-08-07 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



由財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會(簡稱張媽媽慈善基金會)及日月光文教基金會共同主辦的「愛在每一個角落 洋溢日月光廣場」活動，今天在土城日月光場廣場舉行，參與的120名罕病病友、家扶兒及家屬不但欣賞了精彩的「何歡劇團」表演、看電影以及享用美食，並自由選購衣服、鞋子，讓歡笑聲洋溢在日月光廣場每一個角落。

日月光文教基金會總監林浚南表示，今天的活動是要發揚日月光集團創辦人張姚宏影「讓愛飄揚在每一個角落」的遺願，希望每一位參加活動的罕病病友、家扶兒，都能「空手而來，滿載而歸」，裝滿各界滿滿的愛，迎向正面積極的人生。

活動一開始，由「何歡劇團」帶來一連串「雙人軟功」、「特技呼拉圈」、「雙人轉毯」、「足上花傘」、「繽紛泡泡秀」等特技表演，以及「展翅高飛」、「人入汽球」等魔術表演，讓罕病病友、家扶兒及家屬們現場掌聲不斷，許多小朋友對「繽紛泡泡秀」最有興趣，紛紛上台比賽誰吹的泡泡最大、最多，把節目帶到最高潮。

除了欣賞「何歡劇團」表演外，病友及小朋友也在廣場內的秀泰影城欣賞電影，到湯姆熊歡樂世界玩遊戲及享用豐盛午餐、購物，度過愉快一天。

罕病基金會創辦人陳莉茵及新北市家扶基金會主任林夢萍，分別致贈感謝狀給財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會，表達最誠摰謝意，由日月光文教基金會林浚南總監代表接受。

新北市家扶中心主任林夢萍表示，日月光廣場一日遊活動，包括電影欣賞、用餐禮儀、及購買新衣服、鞋子等，透過電影欣賞，讓受扶助兒少擴展生活與文化視野，以利在學校與同儕有良善的互動；在外用餐，讓扶助兒少學習用餐禮儀、品嚐不同於家常料理的美食，最後讓扶助兒少學習如何為自己選擇、購買適合自己的衣鞋，以建立正向的自信心，探索自己的生活需求。

新北市家扶社工游芝瑄說，今天活動不僅提供孩有參與娛樂活動機會，更給予孩子不同的生活感受，從中讓孩子明白，未來只要孩子願意努力，就有機會好好犒賞自己，給自己更好的生活。