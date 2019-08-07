同志尋愛…7成在手機App找到伴 老同志成情場邊緣人

2019-08-07 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



性傾向不寫在臉上，同志如何找到伴侶？國外統計有近7成同志是透過網路、手機交友APP找到另一半，比率是異性戀近3倍。報系資料照 分享 facebook 今天是七夕情人節。台灣今年5月24日起，開放同志伴侶登記結婚，但性傾向不寫在臉上，國外曾統計有近7成同志是透過網路、手機交友App找到另一半，比率是異性戀近3倍。

但不少未出櫃、或是中老年同志，渴望有穩定交往的伴侶，卻不適應網路約會文化，成為愛情市場的邊緣人。

近來就出現專屬同志的線下交友平台，或是從國外興起的「快速約會」（Speed Dating）服務，以「認識，從見面開始」為訴求，帶領想婚同志走出網路世界，初次對話就從餐廳的老派約會開始，成為大齡同志的徵友首選。

●緣分好難尋 同志刻苦約會史

對異性戀而言，約會從來不缺管道，從校園、職場，到親友街坊鄰居媒合介紹。且公開徵婚、徵友也不少見，除了報上不時可見的徵婚帖，到歷久彌新的兩性交友綜藝節目，例如早期的「非常男女」、「我愛紅娘」，或是近期「王子的約會」等。

但對於同志族群，性傾向不是「顯性特徵」，再加上社會壓力，未必人人敢出櫃、表明身份。加上身為性少數，同志人口基數較少，姻緣也相對難尋。

台灣同志諮詢熱線協會理事喀飛也回顧過去30年來，同志的刻苦約會史。他說，早期同志約會存在「匿名文化」，例如30年前沒有網路、智慧型手機的年代，同志徵友管道極為隱晦，少數如「世界電影」雜誌的徵筆友欄位，表面上是影迷交流，但有男同志會在上頭佈下「文字密碼」，如「愛瑪丹娜」、「喜歡雪兒」、「想與同好為友」等字眼，以辨識「圈內人」。

●社交缺空間 中年同志無處去

以前男同志空間也寥寥可數。例如同志酒吧、或台北新公園（現228和平公園），喀飛說，同志雖有機會遇到志趣相投的圈內人，但在沒有個人手機的年代，也常有人因不敢冒出櫃風險，交換家用電話號碼，而無緣發展成戀情。

台灣同志家庭權益促進會監事何思瑩也補充，同志空間有各自的客群取向，不能滿足各類型同志需求。例如女同志夜店、「T bar」就以年輕者為主要客群，林森北路部分酒廳則有中老年者作伙唱KTV，獨缺30至40歲女同志的社交場所，且「也不是人人愛喝酒唱歌」。

●數位新時代 7成同志用網路找到愛侶

1995年後，數位時代來臨，不少科技工具如BBS平台，大幅改善同志族群的交流管道。喀飛表示，一些兼具匿名性、專屬性的同志網站或平台問世，同志可透過文字訊息尋求友情、愛情或是激情。

直到通訊軟體、智慧型手機問世後，圖像、影音則取代文字，成為最主流的互動媒材。加上平權觀念逐漸普及，愈來愈多同志、尤其年輕族群勇於出櫃、展現自我認同。

國外也曾有調查，發現科技問世後，同志族群比異性戀更倚賴網路交友，近年已達到近7成同志透過網路、手機交友APP尋到愛侶，比率是異性戀的近3倍。而台灣通過同婚專法後，也有愈來愈多同志在交友APP上公開表示「以結婚為前提交往」。

●約會速食化 已讀不回成常態

但喀飛也說，由於社會壓力、歧視尚未消失，不少「深櫃」同志深怕被周遭友人認出，選擇在軟體上隱姓埋名，不敢曝光臉照，卻也因此成為社群軟體上的邊緣人。

深櫃同志之外，政大社工所教授王增勇也指出，科技工具盛行，也導致人際交流變得「速食化」，看重外貌表象。且交友軟體大多以年輕同志為主要使用戶，中老年同志就更顯弱勢。

此外，曾拍攝紀錄片「你找什麼？」探討男同志網路約會文化、入圍金馬獎的導演周東彥也說，科技增加了同志交友、交往機會，卻也改變人際相處的模式，例如「已讀不回」成為不可避免的常態。手機App上兩人互動也取決於一眼瞬間，不合就一指滑開，「反正永遠都有下一個人」。

●甩開手機App 中老同志媒合老派約會

近來有新創公司「HEDER」以「認識，從見面開始」為標語，鎖定想婚、卻找不到伴的適婚同志，媒合交友展開老派約會。初次對話從燭光晚餐開始，不再是交友App上互丟訊息。

HEDER營運總監陳柏宏表示，公司營運一年多，用戶平均年齡為30歲以上，又以40至50歲同志使用服務的意願最高，也曾有與女性結過婚、有孩子的男同志爸爸，或是知名度高卻不敢出櫃者來尋求同婚姻緣。

陳柏宏表示，上一代同志，由於成長背景不受社會接納，出櫃時間晚，有些人錯過「社交保鮮期」，加上不熟悉網路時代互動模式，在情場上也需要更多資源及扶持。

●快速約會夯 主題式交友新流行

不單是實體約會成為適婚同志的約會新選擇，從國外紅到台灣的「快速約會」（Speed Dating）也在同志圈掀起流行。

今年7月，出櫃同志、也是兩廳院駐館藝術家的周東彥從作家陳玉慧「徵婚啟事」汲取靈感，在兩廳院發起「國家級約會計畫」公開徵友，以每人10分鐘時間，連番與30多位同志約會。

何思瑩解釋，快速約會是新型態的聯誼活動，多為2至3小時、邀請10至20個單身者交流，以認識同溫層之外的人，走出一成不變的生活圈。男同志族群也出現以公務員、軍警為主題的快速約會，也有供中老年或深櫃同志的約會場次。

何思瑩表示，實體約會提供同志尋求伴侶時，一個「能好好認識人、好好講話」的契機，也翻轉同志族群以科技工具、或特定場合認識圈內人的既定模式。