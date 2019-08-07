解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

2019-08-07 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國光客運向北區監理所提出砍班及縮駛計畫。本報資料照片 分享 facebook

國道客運長年鬧駕駛荒，政府近來推出補貼最高金額9萬元協助客運業者招募駕駛，近期已招募300人、其中50人開始上班，不過客運業不少班次仍面臨行駛路線過長，導致國道一塞車就會超過10小時，為此國光客運向北區監理所提出砍班及縮駛計畫，台北—高雄、台北—屏東、台北—台南預估將砍2成6班次，另也將在1個月內檢討10條路線。

國光客運目前有1250名駕駛、103條客運路線，依照目前的路線和班次，仍有200名人力缺口，這次雖然增加50多名人力，但部分路線仍會有超時隱憂。檢討導致超時原因，包含行駛路線、駕駛不足，以及有時旅客多導致司機要多跑一趟。

為此，國光客運本周一向北區監理所提出台高、台屏、台南三條路線縮駛砍班，其中北高、北屏取消林口站，西螺不進市區改在交流道下客，北南則維持停靠林口站，可將工時控制在9小時；另將限縮3路線離峰班次，預估可減少38明駕駛人力，省下8千小時工時，並將運用到北部其他人力短缺班次。

國光客運第二波縮駛減班，則將檢討10條中程路線，包括台北-台中、台北-嘉義、台北—員林、台北-彰化、台北-南投、台北埔里、台中—嘉義、台中—台南、台中—高雄等，目標希望在減少50名駕駛人力。