50歲婦不明原因突失聰 中醫輔助幫她找回部分聽力

2019-08-07 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



50歲彭姓婦女去年底驚覺右耳聽不到聲音，就醫發現右側聽力幾乎全部喪失，不僅找不出病因，注射類固醇、高壓氧療法，聽力都未見好轉。婦人經醫師建議，轉至中醫部看診，接受中藥和針灸治療約半年，聽力從完全聽不到他人講話的重度聽力障礙，進步到中重度聽力障礙，可聽見一般日常講話音量。

突發性感音神經性聽力障礙是耳鼻喉科臨床常見的疾病，每年發生率為10萬分之5至20。三軍總醫院中醫部主治醫師林政憲表示，一般可以帶助聽器輔助的傳導性聽損是外耳、中耳受損，但感音神經性聽損是難耳聽神經受損，助聽器幫助有限，甚至因突發性感音神經性聽損病理機轉至今仍不明確，目前仍無明確定論有效的治療方式。

突發性耳聾定義為病人在三天內突發聽力受損，大多病患都是單耳聽力減退，還會伴隨耳鳴、眩暈症狀，臨床上治療方式多以注射類固醇為主要選擇，近年來也會合併進行高壓氧療法，不過療效並不一定，林政憲引用相關研究，指出女性、年紀較大、發作時出現眩暈症狀、延遲治療時間大於7天和初診聽力損失大於40分貝，都是不好的預後因素。

國內近年陸續有醫學期刊發表中醫輔助治療突發性耳聾案例，三總自2017年起至今約有60名患者，使用針灸、中藥輔助治療突發性耳聾，林政憲進一步解釋，突發性耳聾患者多有肝火、陰虛問題，透過每天服用中藥消肝火、養陰填精，一周兩次針灸耳部四周的聽宮、風池、完股、翳風等穴位，以彭婦為例，治療一個半月後，聽力從80分貝進步至50分貝。