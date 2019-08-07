冷氣機漏水怎麼辦好？ 機靈外傭一招防「水災」

2019-08-07 16:31 香港01 記者安祖娜／報導



有網民分享家中外傭以一條尿片化解冷氣機漏水問題。圖擷自 外傭僱主必看新聞訊息 分享 facebook

夏日炎炎，冷氣幾乎是每個家庭指定的消暑神器，但當冷氣機故障漏水，不可以乘涼事小，意外釀成「水災」就麻煩。有網民日前於facebook群組分享，稱家中冷氣突然出問題向屋內漏水，醒目的外傭姐姐竟拿了一塊尿布救亡，輕鬆解決問題，避免發生「水災」，網民大讚「好amazing」。

該網民早前於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指近日家中冷氣機故障，機身出現向屋內漏水的情況，惟天氣太熱仍要繼續使用冷氣，但臨時找不到師傅維修，只好「用毛巾頂住」阻止滲水。

不過樓主家中的外傭竟想到奇招，拿來一塊嬰兒尿片貼於機身，並以膠帶固定，輕鬆化解一場「水災」，令樓主亦不禁笑言「我覺得自己好蠢」！她續指，外傭來自菲律賓，大讚她的應變方法非常聰明，懂得使用「吸水」的尿片，「有姐姐在房子不會泡水」。

網民看過相片都大讚樓主的外傭「好機靈」，「碰到這些狀況就懂得變通了！good！」、「她們真的有好多生活小智慧喔！我整天都覺得好amazed」、「懂變通的工人姐姐真是不多，有心做事，肯用心幫你想多一步的工人姐姐就更難得」。亦有人讚樓主同樣是好僱主，「用正面想法看這件事，你和姐姐都好能幹呀」，同時溫馨提示她和外傭：「會有爆片的時候，記得換片。」

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文章授權轉載自《香港01》