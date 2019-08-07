柚子入餡好滋味 農糧署為糕餅業推銷

2019-08-07 16:06 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



今年農糧署首度與糕餅商業同業公會合作，以柚子作為糕餅材料，嚐起來甜而不膩。（Photo by 郭詠琳/ 台灣醒報） 分享 facebook 「今年果實比較少，欲購從速！」中秋節將至，柚子已進入盛產時節，行政院農糧署今年首度與攜手糕餅業，將清香多汁的柚子入餡。農糧署也說明，今年研發出的糕餅呈現柚子甜而不膩的特色，民眾可至農業易遊網選購。

融入糕餅新特色

行政院農糧署署長胡忠一表示，因為柚子不易保存，今年首度與糕餅商業同業公會合作，將品質極佳的柚子作為糕餅及麵包，增加保存期限。11家糕餅名店以台灣的優質柚子果肉，融入各烘培大師的創意，開發20多種口味糕餅，發揮柚子甜、潤、甘，卻不會膩的特色。

胡忠一也說明，今年台灣柚子的產量較少，柚子與糕餅禮盒價格可能較為高昂。為了方便民眾比較，農糧署首次採策略聯盟的方式，整合加工聯盟跟行銷，民眾可自行上農業易遊網查詢各家商品的品質，也可以直接在網站上訂購。

文旦挑選秘訣

農糧署表示，民眾在挑選文旦時可以先注意文旦外型，果形呈梨形、表皮光滑的文旦最佳。購買後，民眾可將柚子放置在通風處數日，因為柚子辭水後，果肉將更為細緻，甜度也會增加。

台灣柚子品質極佳，而各地生產的風味、口感也不盡相同，國人可以喜好購買。以最具盛名的南部文旦為例，文旦果肉綿密甘甜，多汁爽口；東部柚子則是果肉Q彈，且都有附上完整產銷履歷；北部柚子味香氣較重，具有酸中帶甜的好滋味。

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