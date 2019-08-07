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別只看功效！天天敷小心爛痘 挑面膜3大眉角

2019-08-07 16:02DailyView網路溫度計 綜合報導

面膜要敷對才有效。 圖／Ingimage
面膜要敷對才有效。 圖／Ingimage
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你用對面膜了嗎？

愛美是女生的天性，從小開始用洗面乳、化妝水、乳液來清潔保養，就為了維持滿滿膠原蛋白的水嫩肌膚，其中最快速也最方便的保養當屬「敷面膜」，不少女生的Role Model大陸女星范冰冰曾透露每天至少敷1至2片面膜來「保膚」，看那水嫩白皙透亮的膚質，這面膜究竟有什麼魔力？

然而市面上面膜百百種，有片狀的、泥狀的、凝凍的，還有美白、保濕、撫平皺紋等，哪一種才是最適合自己的？今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶你揭開面膜的秘辛！

面膜 vs. 泥膜 vs. 凍膜

市面上最常見的面膜種類，不外乎是片狀面膜，一包一片或是一抽一片的使用，對於多數人來說這可算是最快速、方便的保養品，近來則有更多如泥狀面膜、Q彈ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的凍膜提供選擇等，雖然塗抹方便，但還需要清洗、也怕沾到東西行為舉止受到限制，因此大部分仍是片狀面膜愛用者，而這也反應在網友討論聲量上，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢可以看到，一年內大家討論到面膜的話題數遠高於凍膜和泥膜，其中不乏是分析比較、使用心得等，此外，面膜的厚薄度、材質好用度以及功效，同樣是網友關注的三大焦點。

圖／DailyView網路溫度計
圖／DailyView網路溫度計
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挑選面膜就看3關鍵

厚的鎖水 vs. 薄的透氣，選誰？

厚薄度比較

你可能會想，敷面膜還要管它厚還是薄嗎？不是能放在臉上的都是好面膜嗎？NONONO～這你就錯了，根據網友討論好感度數據來看，厚面膜討論鎖水性、保濕性以及承載精華液的正面度數據高出薄面膜，不少網友都說「厚面膜雖然比一般的厚2倍，卻非常貼合肌膚」、「面膜紙厚但很舒適」等。

然而厚面膜還有一個優勢就是「半封閉系統」，根據嘉南藥理科大化妝品研究報告指出，敷面膜的原理在於面膜和肌膚間形成半封閉空間，當空間中膚溫升高、毛細孔打開，精華就容易吸入皮膚，而厚面膜能提供這個空間，服貼吸收度也就更好啦～

圖／DailyView網路溫度計
圖／DailyView網路溫度計
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服不服貼有關係？

面膜的靈魂在「軟硬」

要說每一樣東西都有靈魂，那麼面膜的靈魂就在於那一片「面膜布」，根據大數據針對市面上常見的3款材質面膜紙好感度來看，討論度較高的材質有木漿、蠶絲等，然而敷面膜保養最在意的就是「服貼」、「高度吸水」，而這就和「編織法」有關，許多人面膜敷久了，會發現邊緣開始翹起，反之當纖維直徑細、易彎曲或是較柔軟時，就會影響服貼度，且延展性較佳，較有彈性，更容易包覆臉部也更服貼。

圖／DailyView網路溫度計
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敷面膜的五大迷思

常聽人家說敷面膜保養、搶救皮膚，然而你真的知道面膜該怎麼敷、敷的對嗎？今天就揭開5個敷面膜的迷思，相信許多女生都曾犯過錯！

根據「GirlStyle女生日常」的5大敷面膜迷思影片中提到「天天敷」、「不依照面膜最佳時間使用」、「隨便亂撕拉面膜」、「只用DIY面膜」、「面膜成分選擇錯誤」，以上5個是最多人常出錯的問題，你看看你看看，你是不是也有犯過1、2個錯？

除了以上5個迷思，不少網友也碰上敷面膜的冏問題。像是想追隨韓妞、范冰冰的敷法，想跟他們有一樣的好膚質，但天氣、濕度和膚況都不可比擬，怎麼能以一概全？此外，自己的皮膚適合什麼樣的成分、敷臉方式等，都該好好考慮考慮。

想要美白、抗皺還保濕？

功效比一比

走進美妝店，片狀面膜品項百百種，有包裝精美的、有喜愛明星、可愛花樣的，除此之外，更多人看重的是「敷上去有什麼功效」，像是上周末去海邊玩皮膚曬黑，你需要美白透亮；最近皮膚乾、熬夜睡不好，你需要保濕醒敷來拯救；面對歲月年齡的催促，你則想要搜刮抗老防皺來維持年輕，因此「功效」選擇是多數人重視的一環，而根據3大功效的網路好感度比較來看，「一白遮三醜」依舊是美的指標，所以美白透亮正面度62.36%最高，抗老除皺緊追在後，看來大家還是怕變老又變黑啊！

圖／DailyView網路溫度計
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正確敷臉大解密

看了這麼多面膜的挑選、迷思，究竟什麼又是正確的呢？美妝專家吳珮瑄就提出5重點：「布要夠厚」、「精華液要濃稠」、「不能太快乾」、「材質與服貼度」、「保養成分」，綜合專家和前面提到的數據討論，厚面膜、鎖水度高、精華液充足的面膜正是要考量的點，此外，要有保養功效特別首重面膜成分，防腐劑、酒精等危害皮膚或是害過敏的成分都勢必得避免。

此外，皮膚科醫師曾德朋也針對敷面膜的正確方式做說明，他提到，面膜是為了改善皮膚狀況，讓它看起來健康明亮，且可以加速保養品的吸收，不過要注意成分不要太複雜，或是有色素、螢光劑、乳化劑、香料等傷害肌膚的東西，許多敷面膜眉眉角角可都大有學問！

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年09月20日至2019年09月19日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『面膜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【更多精采報導，請上《大數聚官網》；《大數聚粉絲團》；《DailyView 網路溫度計官網》；《DailyView 網路溫度計粉絲團》未經授權，請勿轉載！】

面膜
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