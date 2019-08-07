阿嬤安養院臥床多年卻骨折 檢查才知竟是嚴重骨鬆

2019-08-07 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣一名住在養護中心的82歲阿嬤長期臥床，卻經常腿痛難耐，日前到台大醫院雲林分院檢查發現腿骨已骨折，原來阿嬤是嚴重骨鬆患者，才會連翻身都造成骨折，台大醫院雲林分院、台灣楓城骨科學會和台灣安進攜手合作，將直接到雲林縣內養護與日照中心服務長輩，進行骨折風險評估，避免類似情事發生。

台大雲林分院骨科部主治醫師傅紹懷表示，根據國外研究統計，因為疾病造成的失能中，骨質疏鬆排名第二，危害健康餘命的程度僅次於肺癌、更勝大眾熟知的大腸癌與乳癌。

美國研究指出，養護中心內逾八成長者為嚴重骨鬆的高危險群，除了年齡的影響，更因為長期生活在照護機構，缺乏自理能力、長期臥床、使用多種藥物、肌少症、失智症及合併罹患其他疾病的情況，也都是導致養護中心長者骨質疏鬆風險增加的原因。

傅紹懷表示，很多長者認為只要避免跌倒，就能減少骨折的風險，但嚴重骨鬆患者，連臥床都可能發生骨折，高齡長者更應該積極進行骨折風險的篩檢，才能及早預防、及早治療。

雲林分院副院長劉宏輝表示，台大醫院雲林分院、台灣楓城骨科學會和台灣安進，以策略伙伴的模式攜手合作，由台大醫院雲林分院醫護團隊主動出擊，直接到雲林縣內養護與日照中心服務長輩，進行骨折風險評估，預計前進雲林縣40間日照、長照中心，希望透過醫護人員主動出擊，目標為千名長者進行骨折風險評估。